Как правильно пить коньяк: альтернатива шампанскому за новогодним столом

Главное правило новогоднего стола: все должно быть в меру. Это касается, прежде всего, алкоголя. Обилие крепких и не очень крепких напитков создает много соблазна: ну как тут не попробовать все, что поставила на стол хозяйка. Однако лучше остановиться на одном, максимум двух видах алкоголя, чтобы избежать неприятного самочувствия утром 1 января. Под бой курантов все традиционно пьют шампанское. Что еще выбрать для гостей и родных из праздничных напитков, встречая Новый год?

Из крепкого алкоголя хозяйка традиционно может поставить на стол коньяк. Благородный напиток темно-коричневого цвета со вкусом карамели или шоколада создаст праздничную атмосферу. Об особенностях употребления крепленых напитков рассказали производители Коктебельских коньяков эксклюзивно для "Клео.ру".

Выдержанные виды коньяка можно предложить гостям на аперитив перед подачей основных блюд. Такой напиток пьют медленно и, как правило, ничем не закусывают, чтобы почувствовать весь букет аромата. Подайте к коньяку кусочек мандарина или лимона. Это добавит яркости и свежести ко вкусу напитка.



Более мягкие сорта коньяка имеют не такой насыщенный вкус. Если вы хотите порадовать своих гостей, подайте к мясным блюдам, горячему, закускам более спокойный коньяк. Такой напиток не перебьет вкусовые ощущения от приготовленных вами яств.

По-настоящему удивить гостей и помочь им почувствовать праздничное настроение Нового года вы сможете, предложив им следующее необычное сочетание, которое является секретным рецептом коктебельских виноделов. Рецепт его приготовления прост: нужно взять половинку персика, достать косточку и налить в углубление напиток. Попробуйте угостить своих друзей и домашних коньяком в такой фруктовой рюмке. Им точно понравится!

Крепкие сорта коньяка можно подавать на десерт. Их насыщенный, сладкий вкус напомнит любимое пирожное и поможет избежать соблазна съесть кусок торта.



Также бутылка хорошего коктебельского коньяка – прекрасный подарок на Новый год для ваших друзей, знакомых, коллег. Коньяк можно взять с собой в гости в новогоднюю ночь или подарить в красивой упаковке. Этот сувенир можно хранить долго и открыть по подходящему случаю! Близкие оценят!