Ноготь сломался под корень: что делать и куда бежать

Никто не застрахован от такой неприятной ситуации, как поломка ногтя. Что делать, если с вами произошел подобный инцидент? Какие меры предпринять?

Алгоритм действий зависит от того, какой именно ноготь вы сломали: натуральный или нарощенный. Давайте разберемся, что делать в первом случае.

Если вы сломали под корень натуральный ноготь, то сначала срежьте аккуратно маникюрными ножницами отделившийся участок пластины. Если есть хоть какой-то признак повреждения кожи или кровь, немедленно обработайте участок хлоргексидином или перекисью водорода, используя стерильный бинт. После этого постарайтесь приложить что-то холодное к бинту. Или можете поместить палец под струю холодной воды, но затем снова продезинфецировать ранку. После нужно обработать место повреждения йодом, зеленкой или антибактериальной мазью.

Если вы сломали под корень нарощенный ноготь, то первым делом нужно удалить гель-лак. В случае, если есть рана, кровь или болезненные ощущения, нужно снять искусственное покрытие без использования агрессивных химических средств, а затем обработать участок повреждения по аналогии с натуральным ногтем.



Снятие нарощенной пластины повредит ваш маникюр. Поэтому после того, как ранка заживет, можно сходить в салон, чтобы восстановить целостность покрытия. Однако помните о том, что ваш мастер должен соблюдать все меры безопасности при работе с местом повреждения. Ноготь обязательно нужно обработать антибактериальными средствами до маникюра и после.