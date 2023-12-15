Новогодние игры для всей семьи: чем заняться на свежем воздухе

С большей долей вероятности, на третий день новогодних праздников вам надоест сидеть дома и поедать оставшийся салат оливье. Собирать компанию и ехать за город слишком трудозатратно, а каток в соседнем дворе уже надоел? Не переживайте, журналисты издания "WomanHit" подготовили для читателей подборку новогодних активностей, которые могут помочь вам провести время на свежем воздухе максимально весело и с пользой. Кстати, игры, которые рассматриваются ниже, подходят как для детей, так и для взрослых.

Игра №1 – лепка снежных фигур

Если вам повезло и снег во дворе достаточно клейкий и подходит для лепки, то смело приступайте к созданию снеговика. А если в вашей команде несколько человек, то можно построить целый снежный замок для сказочного персонажа. Проявите с друзьями фантазию и с помощью дополнительных материалов украсьте вашего белоснежного героя. Кстати, из этой снежной забавы можно устроить целое соревнование.





Игра №2 – вышибалы

Разделитесь с друзьями на две равные команды и расположитесь друг напротив друга (расстояние между командами должно быть не менее 10 шагов). Далее необходимо присвоить каждому члену команды номер и выбрать ведущего. Главный по игре будет командовать "Пли" и выкрикивать номера выбывших участников. Представителям двух команд разрешается уклоняться, приседать или даже падать, но ни в коем случае не сходить со своего места на поле.

Игра №3 – ворота

Для этой игры вам понадобится тюбинг (ватрушка) и самая высокая горка в округе. Нарисуйте на снегу ворота и устройте соревнование, кто из друзей большее число раз скатится точно в цель. Кстати, чтобы игра была еще более захватывающей, можно устроить состязание на скорость.





Игра №4 – футбол

Спешим вас обрадовать, футбол является не только летним видом спорта. Для игры зимой необходимо выбрать место с наименьшим количеством снега и подготовить мяч. Далее начертите импровизированные ворота и поделитесь с друзьями на равные команды. Условия игры схожи с летним футболом: необходимо выбрать судью и слегка облегчить правила, исключив из них отправление на скамейку запасных за касание мяча рукой.