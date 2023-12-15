Жена Костомарова рассказала о тяжелом периоде его болезни

Уходящий год стал по-настоящему тяжелым в жизни знаменитого фигуриста. Как известно, в январе олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией. Однако болезнь стремительно развивалась. Вскоре врачам пришлось ампутировать конечности спортсмена. Сейчас мужчина учится жить в новых реалиях. Роман Костомаров передвигается на протезах, а руки у него забинтованы.

Весь непростой период болезни рядом с Романом Костомаровым находилась его любимая супруга. Она поддерживала своего мужчину и не отходила от него. Для многих Оксана Домина стала примером любящей женщины, которая готова на все ради своего возлюбленного.





На днях жена Романа Костомарова рассказала о тяжелом периоде его болезни. В тот самый день, когда фигурист попал в больницу, Оксана Домина думала, что этот период пройдет быстро. Однако все сложилось совсем иначе.

"И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье – мы его проходим, проживаем, пытаемся принять…" – поделилась Оксана Домина.

Стоит отметить, что в тот непростой период даже врачи говорили супруге Романа Костомарова, что надо надеяться на его сердце, организм, на его желание бороться за жизнь. Сейчас Оксана Домина радуется, что новая жизнь ее супруга проходит активно. Его приглашают в разные проекты, снимают про него и всю семью фильмы. Более того, Роман Костомаров готовится в скором времени выйти на лед.