Без паники: что будет, если забеременеть в первый год после маммопластики

Все нюансы прояснил пластический хирург Евгений Лешунов, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине.



Что имеет значение

Пластика груди никак не влияет на возможность наступления беременности, её течение и роды. Все вопросы – к лактации.

Дело в том, что маммопластика включает широкий круг манипуляций: это и увеличение (аугментация) либо уменьшение груди, и варианты кожных подтяжек, и многие другие процедуры. В зависимости от типа манипуляции реакция на лактацию и сама её возможность различаются.

При увеличении груди путем установки имплантов под железу в дальнейшем для кормления никаких рисков нет. А вот после выполнения различных вариантов подтяжки, подразумевающих, в том числе, перемещение сосково-ареолярного комплекса, часть железы и протоков, отвечающих за лактацию, будут утрачены, поэтому кормление может быть в принципе невозможно. Варианты – 50/50, о чем хирург должен обязательно предупредить пациентку на консультации.

Беременность после установки имплантов: что будет

Под влиянием беременности и лактации молочная железа не перестанет меняться: будет увеличиваться, растягиваться. И даже после окончания кормления, несмотря на свои возможности к сокращению, не вернется к прежним объемам.

Как итог – грудь может птозироваться и просто скатиться с имеющегося импланта. Данный тип деформации типичен и называется «водопад». Переживать не нужно – пластическая хирургия давно научилась его корректировать.

Однако при беременности в первый год после маммопластики есть еще один риск – появления мастита. На ранее неизбежно возникшее после операции воспаление накладывается отёк железы за счёт гормональных изменений, что может спровоцировать развитие маститов. Потому необходимо тщательно следить за своим состоянием здоровья и быть в контакте с врачом.





Кормить или не кормить

Если цель – сохранить объём и результаты, ранее достигнутые во время эстетической коррекции груди, то стоит воспользоваться методиками, направленными на уменьшение отёчности и притока молока. Либо полностью отказаться от лактации, и таким образом избежать больших изменений в объёме груди.

В случае, когда отказываться от лактации не хочется, рекомендуется ничего не бояться и спокойно кормить малыша. А через 6 месяцев после завершения периода грудного вскармливания обратиться к хирургу для проведения повторной операции. Она будет гораздо проще и подразумевает только поверхностную подтяжку груди на уже стоящем импланте.

Важный момент – перед процедурой нужно обязательно проверить гормональный фон. После беременности и лактации он меняется, что может повлиять на результаты операции. Поэтому уровень гормонов необходимо стабилизировать. И строго соблюдать все рекомендации хирурга после операции – особенно на отказ от физических нагрузок. Как бы не хотелось поскорее вернуться в форму, здоровьем рисковать точно не стоит.