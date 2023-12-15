Эзотерик Степанов рассказал, как поставить елку в доме для исполнения желаний

В Новый год мы всегда строим планы на будущее и загадываем желания. Какие-то из них касаются достатка, какие-то – любви и отношений. А может быть вам хочется продвинуться по карьерной лестнице в 2024 году? Эзотерик Сергей Степанов рассказал, в какой части дома нужно поставить елку, чтобы то или иное ваше желание исполнилось.

Для привлечения достатка и прибыли

Юго-восточная часть дома идеально подходит для елки, которая принесет вам много денег в Новом году, как сообщает эксперт. Для привлечения достатка можно разместить елку на кухне. А вот располагать близко к дверям ванной комнаты новогоднюю красавицу не стоит. Это может вызвать обратный эффект.





Для привлечения второй половинки

Елка, поставленная в юго-западной части дома, поможет вам встретить свою любовь. По словам эксперта, именно в этом секторе жилого помещения концентрируются энергии спокойствия и благости. Если вы украсите елочку красными лентами или другим декором, связанным с отношениями, Дракон непременно принесет вам счастье в личной жизни в 2024 году.

Для успеха в работе и карьере

Елка в северной части дома поможет вам в будущем году достичь успеха в карьере. Самое главное – избегать углов. Для привлечения удачи в профессиональных вопросах, ставить елку к углу не стоит. Украшения в форме лотоса помогут увеличить концентрацию энергий успеха, как сообщает эксперт в интервью WomanHit.ru.

Для рождения ребенка

Дамам, желающим испытать в Новом году счастье материнства, Сергей Степанов рекомендует поставить елку в западную часть дома. Особенно хорошо, если там расположена спальня или гостиная. В коридоре ставить новогоднее деревце не стоит – там энергии не подходящие, объясняет эксперт. При таком запросе хорошо бы украсить елку игрушками, которые любят малыши: погремушки или колокольчики.