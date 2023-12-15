5 убедительных причин спать на левом боку

Улучшает пищеварение

Это помогает значительно улучшить пищеварение. Это связано с тем, что наш желудок и поджелудочная железа находятся слева от нашего тела. Когда мы спим на левом боку, гравитация помогает пище проходить через желудок и кишечник более эффективно.



Снижает рефлюкс кислоты

Если у вас есть проблемы с изжогой или рефлюксом кислоты, спать на левом боку может помочь. Когда мы спим на правом боку, кислота из желудка может легче проникать в пищевод, вызывая неприятные симптомы.



Улучшает кровообращение

Сон на левом боку также способствует лучшему кровообращению. Это связано с тем, что наша основная артерия, аорта, проходит слева от позвоночника. Когда мы спим на левом боку, сердце находится ниже аорты, что способствует более эффективному кровообращению и поставке кислорода и питательных веществ в органы и ткани.



Снижает нагрузку на сердце

Это может снизить нагрузку на сердце. Когда мы спим на правом боку, сердце должно работать против гравитации, чтобы перекачивать кровь в организм. Сон на левом боку позволяет сердцу более эффективно перекачивать кровь, что может снизить риск развития сердечных проблем.



Улучшает дыхание

Это связано с тем, что наш левый легкий больше, чем правый, и находится ниже. Когда мы спим на левом боку, левый легкий легче расширяется, что способствует лучшему поступлению воздуха.