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Четверг 14 марта

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Не только "Слово пацана": 5 сериалов для семейного просмотра

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Чтобы провести дома уютный киновечер, можно посмотреть интересный сериал. Что предлагает российский кинематограф?

За последние несколько лет в российском кино появилось много новых сериалов. Однако не все из них известны зрителю. Если хорошо поискать, то можно найти стоящую альтернативу нашумевшему сериалу "Слово пацана". Представляем вашему вниманию обзор пяти российских сериалов, которые стоит посмотреть.

1. "Вампиры средней полосы" (2021)

Сериал режиссеров Антона Маслова и Андрея Богатырева повествует о жизни самых обыкновенных вампиров, которые вынуждены соблюдать определенный кодекс для мирного сосуществования с людьми. Кодекс этот заключается в том, чтобы не трогать мирное население. За исполнением предписаний следят Хранители. Но в один из дней в Смоленске обнаруживают обескровленные трупы. После этого начинается разбирательство: кто прав, кто виноват? Семье вампиров во главе со Святославом Вернидубовичем придется выяснить причины произошедшего. Кстати говоря, такая острая завязка абсолютно не помешала развитию комедийной линии сериала. Его вы успеете посмотреть за один-два вечера: сериал включает всего восемь серий и специальный новогодний выпуск.

кадр из сериала &#34;Вампиры средней полосы&#34; (2021)

2. "Мир! Дружба! Жвачка!" (2020)

Сериал режиссеров Ильи Аксенова и Антона Федорова рассказывает о том, как подросток из 90-х по имени Санька попадает в очень невеселую ситуацию. Сын писателя и продавщицы угоняет машину. Но откуда ему было знать, что это авто принадлежит одному из бандитов местного ОПГ? Саньке предстоит вместе с друзьями выпутаться из череды проблем, возникших из-за его опрометчивого поступка. На помощь парню придет отслуживший в Афгане дядя Алик со своими товарищами. В сериале 16 серий, который разбиты на два сезона.

кадр из сериала &#34;Мир! Дружба! Жвачка!&#34; (2020)

3. "Перевал Дятлова" (2020)

Фильм снимала целая режиссерская группа: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев. Сериал снят на основе реальных событий, произошедших в конце 50-х на Урале, когда группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе.

Повествование начинается с трагических событий: на перевале гибнет девять лыжников. Расследовать происшествие поручают майору КГБ Костину. Однако перебрав все возможные версии, следователь приходит к выводу, что причина  произошедшего выглядит гораздо более невероятной, чем можно подумать. В сериале всего 8 серий, поэтому вы сможете его посмотреть за несколько киновечеров.

кадр из сериала &#34;Перевал Дятлова&#34; (2020)

 4. "Эпидемия" (2019)

Сериал режиссеров Павла Костомарова и Дмитрия Тюрина, впечатливший даже Стивена Кинга, собрал целую плеяду звезд. В нем приняли участие Кирилла Кяро, Виктория Исакова, Анна Михалкова, Юра Борисов и другие актеры.

По сюжету в Москве начинается эпидемия неизвестного вируса. Болезнь распространяется очень быстро: люди умирают после нескольких дней после заражения. Главный герой Сергей отправляется в эпицентр событий, чтобы вывезти из города бывшую жену с ребенком. Спасаться придется не только от вируса, но и от мародеров. Два сезона включают в себя 16 серий.

кадр из сериала &#34;Эпидемия&#34; (2019)

5. "Капельник" (2022)

Сериал режиссера Ильи Аксенова рассказывает зрителю историю  Вани Лобачева, который вот-вот станет врачом. А пока парень проходит интернатуру в одной из московских клиник. Ваня пытается помочь сестре своей погибшей девушки собрать деньги на лечение парализованной от горя матери. Для того, чтобы заработать деньги на дорогостоящую операцию, он соглашается стать "капельником". Лобачев нелегально ставит капельницы богатым и знаменитым, злоупотребляющим запрещенными веществами. Помогает Ване в этом деле таксист Серега. В сериал всего шесть серий, поэтому его вы точно успеете посмотреть за пару киновечеров.

кадр из сериала &#34;Капельник&#34; (2022)

15 декабря 2023, 17:04
Фото: Pixabay.com
Елена Беловицкая
Клео.ру✓ Надежный источник

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