Педиатр Продеус рассказал, стоит ли давать детям сладости из магазина

Исторически сложилось, что главный и любимый многими праздник отмечается с особым размахом. Большинство людей заблаговременно начинают готовиться к Новому году и закупаются продуктами и сладкими подарками для детей. Правда, многие родители переживают за здоровье наследников и задаются вопросом, можно ли им вообще давать покупные торты, пирожные и остальные лакомства.

Журналистов издания PopCornNews тоже заинтересовала столь насущная тема, и они решили взять комментарий у специалиста из этой области. Развеять сомнения и страхи родителей вызвался российский врач педиатр-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус. В беседе с представителями СМИ соведущий Елены Малышевой по программе "Жить здорово!" рассказал, стоит ли давать детям сладости из магазина.





По словам специалиста, обеспокоенным родителям совсем не обязательно полностью исключать из рациона ребенка покупные вкусняшки. Также не стоит кормить наследников исключительно приготовленными в домашних условиях сладостями. Доктор медицинских наук Андрей Продеус считает, что пирожные, торты и остальные угощения вполне можно приобрести в магазине или ближайшей пекарне.

Главное, на что стоит обратить внимание, чтобы ребенок ел вкусности в меру.

Детский врач заявил, что магазинные сладости, купленные в проверенных местах, не причинят вред ребенку. Более того, многие доктора в целом не запрещают детям есть пирожные, разнообразные тортики, конфеты и шоколад. Родителям лишь стоит контролировать дозы и не давать ребенку слишком много.

