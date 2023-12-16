Как и чем чистить зубы домашним животным?

Кошки и собаки – хищники, и природой у них предусмотрен механизм чистки зубов естественным образом. Пища, которую съедает животное, должна полировать эмаль. Как правило, в природе хищники едят мясо других животных, и их кости становятся натуральным абразивом для зубов. В домашних кормах питомцев подобные абразивы есть не всегда. Мягкая пища провоцирует развитие бактерий, налета, кариеса и воспалений. В связи с чем возникает вопрос: как правильно провести чистку зубов домашним животным?

Для начала нужно понять, что чистка зубов – процедура не единоразовая. Ее нужно делать на регулярной основе – хотя бы раз в неделю, как советуют ветеринары. В случае, если ваша кошка или собака уже привыкли к зубной щетке, то манипуляцию можно проводить чаще.





И второе главное правило: никогда не используйте зубные щетки и пасты людей для животных. Щетки могут повредить их десны, а зубная паста вызовет пищевое отравление питомца. Кошки и собаки в гигиене полости рта понимают мало, поэтому просто слизывают все и съедают. Щетки, пасты и гели для чистки зубов домашним животным нужно покупать в зоомагазине.

Щетки в основном бывают двух видов: силиконовые и пластиковые. Первые оснащены удобным напалечником. Зубных паст тоже большое множество. Их главная особенность – это вкус мяса, рыбы или печени. Подобная пищевая уловка позволяет отвлечь животное от непривычных ощущений.





Подготовка к процедуре

Приступать сразу к чистке зубов домашним животным может быть опасно для владельца. Животное испытывает стресс при первой подобной манипуляции и может агрессивно отреагировать. Поэтому сначала дать животному все обнюхать, потом попробовать. Важно исключить прием пищи питомцем за полчаса до чистки. В доме не должно быть шума и других раздражающих факторов. Придерживать животное поможет полотенце или сумка-фиксатор.

Чистка зубов (на примере кошки)

После подготовки можно приступать к непосредственной чистке. Возьмите щетку, нанесите на нее пасту. Кошку посадите на колени спиной к себе. Двумя пальцами откройте ей рот и слегка оттяните губы в стороны. Начините аккуратно чистящие движения зубов. При сильном стрессе у животного процедуру лучше прекратить. Также при наличии противопоказаний чистку зубов домашним животным не проводят. При воспалительных процессах полости рта такая процедура противопоказана.

Альтернативные способы чистки

Бывает, что питомец совсем никак не поддается на подобные манипуляции. В таком случае можно использовать другие средства для чистки зубов домашним животным. Это могут быть:

Палочки и подушечки, съедая которые питомец тем самым чистит свои зубы;

Жидкая паста для разведения в воде;

Ветеринарный спрей;

Специальные жесткие корма;

Игрушки-щетки;

Грызки.





Также необходимо учитывать мнение ветеринаров: специалисты советуют приучать питомцев к подобным процедурам с ранних лет, чтобы чистка зубов домашним животным была не в тягость. Подобное приучивание обезопасит и владельца от возможных агрессивных реакций взрослой кошки или собаки.

