Лучший папа по гороскопу: с кем создать счастливую семью

Идеальных людей нет, как и предела совершенству. Вместо того, чтобы искать компромиссы, желательно сразу выбрать подходящего спутника жизни по знаку зодиака. Гороскоп утверждает, что создать счастливую семью способен не каждый мужчина. Кто лучший папа по гороскопу – узнали "Клео.ру".

Тебе повезло, если партнером в отношениях стал Рак. В рейтинге отцов он занимает почетное первое место. Представитель этого знака обожает и ценит родных людей, стремится поддерживать традиционные семейные ценности и окружает детей любящей заботой.





Также гороскоп рекомендует обратить внимание на мужчину, если он Лев. Он щедро расходует свои силы, время и материальные ресурсы в угоду детям. Однако чувства по отношению к ребенку настолько искренние и открытые, что поддерживать дисциплину такому папе удается не всегда, в отличие от отца-Козерога.

Мужчина, чей знак зодиака Близнецы, хочет быть другом для своих детей. Этот момент касается и Водолея, который участлив в воспитании отпрысков, хотя его энтузиазм непостоянен. Скорпион – строгий папа, а Овен и вовсе может проявлять себя как диктатор.





Отец Дева довольно исполнительный, когда взаимодействует с ребенком. А мужчина, которому присущ знак зодиака Весы, в таком ключе мягкий и добрый. Гороскоп предупреждает: папа Весы может относиться к малышу так, будто он уже взрослая и состоявшаяся личность.



Телец стремится к стабильности в воспитании наследников и проявляет терпение в непростые моменты. Если рассматривать мужчину Рыбы в отношении отцовства, можно сделать выводы о его непостоянности, хотя фантазия позволяет ему неплохо развлекаться вместе с ребенком.

Отметим, что хотя гороскоп превозносит Рака как лучшего папу, многое зависит от индивидуальных характеристик личности. Это касается не только астрологических факторов вроде асцендента, но и жизненного опыта.