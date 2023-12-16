Новая жизнь старых джинсов: шьем актуальную сумку-шоппер

Шоппер – это простой и удобный аксессуар, с которым можно ходить за покупками или по делам. Такая сумка подходит к любому образу и сможет вместить все необходимое.

Чтобы сшить шоппер из страх джинсов, нужны эти самые джинсы, нитки и швейная машинка. И немного свободного времени.





Сначала нужно распороть штанины по внутренней части. Так получится два широких куска джинсовой ткани, из которых и будет сшит шоппер.

Можно отрезать задний карман или целиком использовать часть джинсов с ним для одной из сторон шоппера.

Важно сначала сделать выкройку сторон с припуском на швы, чтобы сумка получилась нужного размера. По желанию внутри шоппера можно сделать подклад, его тоже нужно учесть при измерениях. Не стоит забывать про дно шоппера, его тоже нужно рассчитать во время выкройки.





После этого нужно собрать сумку, зафиксировав иголками и прошить все швы. Важно не забыть про ручки, их длины должно быть достаточно, чтобы повесить шоппер на плечо. Лучше сделать широкие плотные ручки, которые выдержат разную нагрузку. Для этого подойдет, например, корсажная лента. По желанию можно пришить карманы или декор. Он добавит изюминку и оригинальность в ваше изделие.

Создание шоппера из старых джинсов – творческий и интересный процесс. Вы сможете подарить новую жизнь любимой вещи и создать стильный и уникальный аксессуар.

