Тест: помните ли вы сериал "Зачарованные"?

Премьера кинокартины состоялась в далеком 1998 году. Приключенческая история так полюбилась зрителю, что ее новые части выходили вплоть до 2006-го. Нередко сериал "Зачарованные" транслируют телеканалы, навевая ностальгию по давно минувшим дням. Помните ли вы популярную фантастическую драму? Тест от "Клео.ру" покажет!

1) Сестры в сериале "Зачарованные" – это ...

а) танцовщицы в клубе;

б) ведьмы;

в) туристки.

2) Девушку по имени Прю сыграла актриса ...

а) Кейт Уинслет;

б) Сара Джессика Паркер;

в) Шэннен Доэрти.





3) Хранителя трех сестер в картине зовут ...



а) Лео Уайатт;

б) Коул Тернер;

в) Деррил Моррис.

4) В каком городе проходят основные события?

а) Москва;

б) Сан-Франциско;

в) Париж.

5) С чем сражаются Зачарованные?

а) с ветряными мельницами;

б) с коррупцией;

в) со злом.

6) Что происходит в жизни Пейдж в конце сериала "Зачарованные"?



а) измена и развод;

б) свадьба и рождение детей;

в) переезд в другую страну.

7) Королевой Подземного мира стала ...

а) Пайпер;

б) Прю;

в) Фиби.

8) Главные героини сериала пользуются ...

а) Книгой Таинств;

б) Журналом Провидения;

в) Таблицей Духов.

Правильные ответы на тест: 1б, 2в, 3а, 4б, 5в, 6б, 7в, 8а. Если допущена ошибка – есть повод посмотреть сериал "Зачарованные" с самого начала!