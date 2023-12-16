Тест: помните ли вы сериал "Зачарованные"?

Премьера кинокартины состоялась в далеком 1998 году. Приключенческая история так полюбилась зрителю, что ее новые части выходили вплоть до 2006-го. Нередко сериал "Зачарованные" транслируют телеканалы, навевая ностальгию по давно минувшим дням. Помните ли вы популярную фантастическую драму? Тест от "Клео.ру" покажет!
1) Сестры в сериале "Зачарованные" – это ...
а) танцовщицы в клубе;
б) ведьмы;
в) туристки.
2) Девушку по имени Прю сыграла актриса ...
а) Кейт Уинслет;
б) Сара Джессика Паркер;
в) Шэннен Доэрти.
3) Хранителя трех сестер в картине зовут ...
а) Лео Уайатт;
б) Коул Тернер;
в) Деррил Моррис.
4) В каком городе проходят основные события?
а) Москва;
б) Сан-Франциско;
в) Париж.
5) С чем сражаются Зачарованные?
а) с ветряными мельницами;
б) с коррупцией;
в) со злом.
6) Что происходит в жизни Пейдж в конце сериала "Зачарованные"?
а) измена и развод;
б) свадьба и рождение детей;
в) переезд в другую страну.
7) Королевой Подземного мира стала ...
а) Пайпер;
б) Прю;
в) Фиби.
8) Главные героини сериала пользуются ...
а) Книгой Таинств;
б) Журналом Провидения;
в) Таблицей Духов.
Правильные ответы на тест: 1б, 2в, 3а, 4б, 5в, 6б, 7в, 8а. Если допущена ошибка – есть повод посмотреть сериал "Зачарованные" с самого начала!