Урок макияжа: как нарисовать идеальные стрелки на глазах

Макияж лица является способом выражения себя и своей индивидуальности. Вы можете использовать разные оттенки, текстуры и стили, чтобы отразить свою уникальность и подчеркнуть свою личность. Многие девушки мечтают научиться рисовать стрелки на глазах. Однако не у всех это получается. "Клео.ру" решили дать свой урок макияжа и рассказали, как нарисовать идеальные стрелки на глазах.
1 ЭТАП
Перед тем как начинать рисовать стрелки, определитесь с формой, которую вы хотите создать. Стрелки могут иметь тонкую подводку или могут быть толстыми и смелыми. Выберите форму, которая подходит вашему стилю и форме глаз.
2 ЭТАПВам следует поставить точку на конце стрелки внешнего уголка глаза. Это будет определять, где заканчивается стрелка.
3 ЭТАПДалее вам следует поставить точку на середине верхнего века, где вы хотите, чтобы прошла стрелка. Это поможет вам создать равномерную и симметричную стрелку.
4 ЭТАПТеперь соедините точки, рисуя тонкую линию от внешнего уголка глаза до внутреннего уголка, проходя через середину века. Вы можете использовать как жидкую, так и гелевую подводку, а также тонкую кисточку для того, чтобы нарисовать стрелки.
5 ЭТАП
После того, как вы нарисовали линию на одном веке, убедитесь, что она симметрична другой стрелке на втором глазе. Если нужно, можно еще раз проверить точки и внести корректировки.
Возможно, получить идеальные стрелки выйдет не с первой попытки. Однако со временем приходит опыт, поэтому макияж наверняка будет получаться все лучше и лучше.