Урок макияжа: как нарисовать идеальные стрелки на глазах

Макияж лица является способом выражения себя и своей индивидуальности. Вы можете использовать разные оттенки, текстуры и стили, чтобы отразить свою уникальность и подчеркнуть свою личность. Многие девушки мечтают научиться рисовать стрелки на глазах. Однако не у всех это получается. "Клео.ру" решили дать свой урок макияжа и рассказали, как нарисовать идеальные стрелки на глазах.





1 ЭТАП

Перед тем как начинать рисовать стрелки, определитесь с формой, которую вы хотите создать. Стрелки могут иметь тонкую подводку или могут быть толстыми и смелыми. Выберите форму, которая подходит вашему стилю и форме глаз.

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

Вам следует поставить точку на конце стрелки внешнего уголка глаза. Это будет определять, где заканчивается стрелка.Далее вам следует поставить точку на середине верхнего века, где вы хотите, чтобы прошла стрелка. Это поможет вам создать равномерную и симметричную стрелку.Теперь соедините точки, рисуя тонкую линию от внешнего уголка глаза до внутреннего уголка, проходя через середину века. Вы можете использовать как жидкую, так и гелевую подводку, а также тонкую кисточку для того, чтобы нарисовать стрелки.

5 ЭТАП

После того, как вы нарисовали линию на одном веке, убедитесь, что она симметрична другой стрелке на втором глазе. Если нужно, можно еще раз проверить точки и внести корректировки.

Возможно, получить идеальные стрелки выйдет не с первой попытки. Однако со временем приходит опыт, поэтому макияж наверняка будет получаться все лучше и лучше.