Эксперты Headhunter рассчитали средние зарплаты Деда Мороза и Снегурочки

Компания выяснила, сколько стоит поздравление от главных волшебников праздника. Оказалось, что Дед Мороз за выступление на новогоднем празднике в этом году получает на 15000 рублей больше, чем в прошлом. А вот Снегурочки, наоборот, стали зарабатывать чуть меньше. Их доход упал в среднем на 5000 рублей.

В канун 2023 года минимальная оплата за выступление Деда Мороза составляла 20000 рублей, а сейчас эта сумма выросла до 35000 рублей. А работа Снегурочки в сезон 2024 стала цениться в два раза меньше – в прошлом году она получала 20000 рублей за выступление, а в этом году – всего 10000 рублей.





В компании Headhunter также отметили, что в 2023 году первые вакансии для Дедов Морозов начали появляться уже в середине ноября. И по всей России в этом сезоне ищут более 300 желающих сыграть роль доброго волшебника и подарить настоящую новогоднюю сказку и детям, и взрослым. Это в 2,5 раза больше вакансий, чем в прошлогодний сезон.

Работа аниматоров на Новый год не только очень ответственная и важная, но и по-настоящему прибыльная. Наш аналог Санта Клауса с каждым годом становится все востребованнее на детских утренниках и корпоративах для компаний. Ведь Дед Мороз – это настоящий символ исполнения всех желаний в будущем году.