Правило №1: какие желания нельзя загадывать на Новый год

Суровые скептики неспроста считают новогоднее чудо выдумкой, ведь сказка в жизни происходит лишь у того, кто в нее искренне верит. Знаем, ты тоже читала "Золушку", смотрела мультфильм про Белоснежку и ждала свою любовь на корабле с алыми парусами. А это значит, что в жизни есть место мечте, которую поможет осуществить этот Новый год.

Заветных желаний возникает много в любом возрасте, поэтому расставь приоритеты. По традиции, старайся четко озвучивать то, чего хочешь, и представлять, будто мечта сбывается в режиме реального времени.





Редакция "Клео.ру" предупреждает: некоторые фантазии в Новый год могут сбываться практически мгновенно. Так работает сила мысли. Однако бывают желания, реализация которых приносит вред и боль окружающим.

Помни правило №1 – в жизни все возвращается бумерангом.

Примерный список табу: подсидеть коллегу по работе, разрушить чужой брак, заставить страдать бывшего, обманом завладеть деньгами или имуществом. Вот какие желания нельзя загадывать на Новый год.

Если ты будешь мечтать о светлом и добром, заботясь о благополучии живых существ, в судьбе наверняка произойдут позитивные перемены. Бескорыстно дарить любовь и тепло в Новый год – значит вставать в очередь за подарками от изобильной Вселенной.



