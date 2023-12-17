78-летний Юрий Антонов рассказал, какой фрукт улучшает его здоровье

Певцу, композитору и поэту Юрию Антонову идет 79-й год. Но он признается, что чувствует себя намного моложе. И помогает ему в этом правильное питание.

"Я не занимаюсь голоданием, но употребляю очень качественные продукты – ем много зелени и гранатов, – сообщил певец женскому журналу "Клео.ру".– Гранат – это вообще лучший фрукт (ягодообразное растение, как называют ботаники – Прим. ред.) в мире. Он способствует улучшению здоровья человека, им и спасаюсь".





Как говорят врачи, гранаты – это кладезь витаминов и микроэлементов, нужных для мужской состоятельности и хорошего самочувствия. Очень полезен гранат для потенции – в составе каждого плода содержится целая фитоаптека. Причем гранат оказывает положительное влияние не только на физиологические стороны потенции, но и активизирует влечение к противоположному полу. Если есть зерна вместе с косточками, организм получит большее количество витамина E и жирных кислот, необходимых для либидо, активного кровотока в гениталиях и должного уровня тестостерона.





Правда, жениться снова музыкант не собирается. "Не бередите раны! Три раза я уже был женат (первая жена Анастасия, уехала жить в США, вторая жена Мирослава Бобанович, гражданка Югославии, третья жена Анна живет в Париже – Прим. ред.), – заявил он. – Так что хватит, больше не собираюсь. К тому же не смогу конкурировать с моим другом Игорем Сарухановым, который уже в седьмой раз развелся. Знаете, в моей жизни было столько красивых девушек! Но все позади".