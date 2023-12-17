Терапевт Корягина рассказала, чем опасна живая елка в помещении

Совсем скоро наступит Новый год, многие люди уже занялись украшением своего дома и поставили елку. Кто-то предпочитает наряжать искусственное дерево перед праздниками, а кто-то любит украшать дом живой елкой. Но оказывается, установка настоящего дерева на праздники может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала, что довольно часто встречается так называемый синдром рождественской елки. Это аллергическая реакция на дерево, которая возникает из-за плесени, растущей на стволе.





Симптомом такого синдрома может быть боль в груди, насморк, зуд, затруднение дыхания и кашель. Особенно опасна такая аллергия для курильщиков, людей с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательных путей.

По мнению Натальи Корягиной, лучшей профилактикой синдрома является установка искусственной елки. Если все-таки очень хочется нарядить живое дерево на праздник, то его нужно сначала вымыть и высушить, а сразу после Нового года убрать и вынести из дома.





Живая елка на Новый год – это всегда атмосфера волшебства и радости. Но важно помнить о собственной безопасности. Не стоит рисковать своим здоровьем ради праздника. Лучше сделать выбор в пользу искусственной елки. Редакция "Клео.ру" подготовила для вас несколько советов для ее выбора:

Обратить внимание на материал. Самый бюджетный вариант – елка из ПВХ. Но выглядит она не очень реалистично. Елка из лески будет напоминать сосну и выглядеть более натурально. А самый дорогой и реалистичный вариант – елка с литыми веточками. Иногда такое дерево сложно отличить от живого. Выбрать понравившийся цвет. Казалось бы, елка может быть зеленой. Что тут выбирать? На самом деле сейчас такое разнообразие оттенков елок. Даже зеленый может быть разным. Что уж говорить о том, что встречаются голубые, белые и даже розовые елки. Выбрать тип крепления веток. Это важно как для установки, так и для комфортного хранения елки в течение года. Ветки у искусственного дерева могут отгибаться, прикрепляться на крючки или раскрываться, как зонтик.





Силуэт, наличие заснеженных веток, гирлянды и прочего декора тоже имеет значение при выборе искусственной елки. Нужно подумать о каждой детали, ведь это покупка не на один год. Важно, чтобы елка украшала дом и радовала его обитателей в течение долгого времени. Если же вам все-таки хочется, чтобы в Новый год ваше жилище украшала живая елка, то будьте осторожны и помните: простоять она должна недолго.