Алла Довлатова с помощью диеты на сале избавляется от лишних килограммов

Теле– и радиоведущая Алла Довлатова рассказала о довольно необычной диете. 49-летняя знаменитость избавляется от лишних килограммов, употребляя сало, яйца и огурцы. Такое питание порекомендовал ей эндокринолог. Диета хороша тем, что не предусматривает потребление углеводов. Мол, только белки и жиры.

По словам Аллы Довлатовой, такая диета приводит к кетозу, при котором употребляемые жиры "съедают" уже накопленные в организме. Такое питание телеведущая в беседе с журналистами назвала гениальным. Однако самостоятельно прибегать к такой диете (как, впрочем, и к любой другой) не стоит, поскольку есть противопоказания.

Алла Довлатова отметила, что данное питание способствует повышению холестерина, однако через несколько недель якобы все нормализуется.

При этом Алла Довлатова не скрывает, что посещает пластических хирургов и косметологов. В погоне за идеальной внешностью телезвезда готова пробовать новые методики омоложения. Однако знаменитость отдает предпочтение проверенным, заработавшим хорошую репутацию специалистам, поэтому проблем с преображением у нее не было.