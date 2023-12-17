Ученые Йельского университета выяснили, какой досуг продлевает жизнь

Многие люди мечтают выяснить секрет долголетия. Для этого они активно занимаются спортом, правильно питаются и поддерживают здоровье. Но ученые в Йельском университете провели исследование, в результате которого узнали, какой досуг продлевает жизнь.

Как оказалось, чтение помогает расслабить тело и при этом держать в тонусе мозг. За счет этого на 20% продлевается длительность жизни. Ученые обнаружили, что люди, читающие хотя бы 3,5 часа в неделю, живут дольше на 23 месяца.





При это по мнению ученых, секрет долголетия не заключается в поле, уровне жизни, образовании и здоровье человека.

Необязательно читать книги постоянно. Даже малое количество времени, посвященное чтению, помогает продлить жизнь. Ученые Йельского университета отмечают, что лучше читать не газеты, а именно книги, так как они задействуют больше когнитивных функций одновременно.

Чтение интересной книги – это приятный досуг, который не только расслабляет после трудного дня, но и поможет продлить жизнь. И даже если вы можете выделить только 15 минут в день на чтение книги, эффект все равно будет заметным. Ваше тело будет отдыхать, а мозг – работать. А бонусом вы получите массу приятных впечатлений.