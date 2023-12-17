Легкий и горячий: готовим киш с рыбой и брокколи

Классический французский пирог готовится, как правило, на песочном тесте. Мы же предлагаем вам приготовить киш с рыбой и брокколи на менее жирном тесте, замешанном на кефире. Забирайте рецепт сытного и легкого пирога себе в кулинарную копилку. Чтобы приготовить киш вам понадобятся следующие ингредиенты.

Для теста:

70 мл кефира

50 гр сметаны

1 яйцо

200 гр муки

щепотка соли

растительное масло





Для начинки:

350 гр брокколи (свежее/замороженное)

350 гр красной рыбы (свежая/замороженная/консерва)

200 мл сливок

50 гр сыра

1 яйцо

зелень, чеснок

черный молотый перец

соль по вкусу





Для начала нужно отварить брокколи в слегка подсоленной воде в течение пары минут и включить духовку на режим 180 градусов, чтобы она успела нагреться. Если у вас замороженная капуста, обдайте ее кипятком и положите в дуршлаг. Далее по рецепту начинаем готовить тесто: в чашке соединяем яйцо, кефир, сметану, муку и соль. Замешиваем пластичное, не очень тугое тесто и откладываем его на 10 минут в теплый уголок, где нет сквозняка.





Затем готовим начинку. Брокколи, лук и рыбу режем небольшими кусочками. Кладем в миску вместе с чесноком, перцем, солью. Трем сыр и добавляем в чашку вместе с яйцом, сыром и сливками. Тщательно все перемешиваем.

Тесто раскатываем, кладем его в форму, смазанную растительным маслом, и делаем из теста бортики высотой примерно в 2 см. Выкладываем начинку на корж и выравниваем ее. Ставим пирог в разогретую духовку и добавляем температуру: крутим ручку до 240 градусов.

Пирог выпекается в течение 15-20 минут. После приготовления дайте блюду немного остыть и подавайте к столу. К кусочку киша можно добавить сметану или любимый соус. Такой вот простой рецепт! Приятного аппетита!