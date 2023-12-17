8 полезных свойств малины: почему из нее не стоит делать варенье

Малина – это ягода, которая не только имеет прекрасный вкус, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья. В этой статье мы расскажем о 8 полезных свойствах малины и почему из нее не стоит делать варенье.

Богатый источник антиоксидантов

Малина содержит много антиоксидантов, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают развитие раковых клеток.

Улучшает пищеварение

В малине множество пищевых волокон, которые способствуют улучшению пищеварения и предотвращают запоры.





Снижает уровень холестерина

Пектин, который снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, также есть в малине.



Укрепляет иммунную систему

Эта ягода содержит витамин С, помогающий укрепить иммунную систему и защищающий организм от инфекций.

Улучшает зрение

А еще в малине много витамина А. Он, как известно, улучшает зрение и предотвращает развитие катаракты.





Снижает риск развития диабета

В малине много антоцианов. Они снижают уровень сахара в крови и предотвращают развитие диабета.

Улучшает состояние кожи

В ягоде много витамина Е. Способствует улучшению состояния кожи и помогает бороться со старением.

Снижает риск развития болезни Альцгеймера

Малина содержит много полифенолов. Они снижают риск развития болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний.

Теперь давайте поговорим о том, почему из малины не стоит делать варенье. Варенье из малины содержит много сахара, который может повысить уровень сахара в крови и привести к развитию диабета. Кроме того, при приготовлении варенья многие полезные свойства малины теряются, так как она подвергается высокой температуре. Поэтому, если вы хотите получить все полезные свойства малины, лучше есть ее свежей или добавлять в салаты и десерты.





Малина, как правило, считается безопасной для употребления большинством людей. Однако в некоторых случаях может возникнуть аллергическая реакция на малину, поэтому людям с аллергией на ягоды рекомендуется избегать ее употребления. Также стоит учитывать, что малина содержит салицилаты, которые могут вызвать проблемы у людей с аспириновой непереносимостью или приемом аспирина. Поэтому перед употреблением малины в больших количествах, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или аллергии, лучше проконсультироваться с врачом.