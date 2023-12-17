Сосо Павлиашвили поведал о близких отношениях с бывшей женой

В 1985-2003 годах женой Сосо Павлиашвили была Нино Учанейшвили. От этого брака у него в 1987-м на свет появился сын Леван, который сегодня уже выступает вместе со знаменитым отцом.





"Нино – член нашей семьи, – признался Сосо в интервью женскому журналу "Клео.ру". – Она молится за нас, а мы молимся за нее. И когда она приезжает из Тбилиси в Москву, всегда останавливается у нас дома".

Интересно, что все месяцы пандемии в 2020-м бывшая жена жила в Москве вместе с новой семьей Павлиашвили.

"Соседство с Нино меня ни капли не напрягало и не тяготило, – признавалась позже нынешняя жена музыканта Ирина Патлах. – Мы хорошо ладим, никаких претензий друг у друга нет, и быть не может. Моя история с Сосо началась уже после их расставания, так что я никого из семьи не уводила и поводов для обид у Нино точно быть не может. Это были три удивительные месяца под одной крышей. А когда начались послабления, она какими-то козьими тропами смогла-таки вернуться на родину".





Сам Сосо Павлиашвили признается, что на своей родине в Тбилиси он давно не был. Но с Нино на связи постоянно. Он говорит, что с женами ему повезло – они хорошие люди с позитивной энергетикой.