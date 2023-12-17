Диетолог Соломатина рассказала, сколько "Оливье" можно съесть в новогоднюю ночь

Совсем скоро наступит Новый год. Мы все уже задумываемся о том, что будем готовить на праздничный ужин в кругу родных и близких. И конечно, новогодний стол будет переполнен вкусными салатами (в частности, традиционными – "Оливье" и "Селедка под шубой"), различными деликатесами и изысканными закусками. Обычно очень сложно остановиться и не попробовать все угощения в новогоднюю ночь. Но это чревато перееданием и тяжестью. Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, какое количество любимых салатов будет оптимальным в новогоднюю ночь, чтобы 1 января не омрачилось неприятными ощущениями в желудке.





По мнению специалиста, не существует универсальной установленной нормы для новогодних блюд. Это всегда индивидуальный вопрос, на который может повлиять сразу несколько факторов. Нужно учитывать вес, возраст и пол. Также значение имеют и хронические заболевания, которые есть у человека. В любом случае, Елена рекомендует есть салаты в минимальном количестве – по паре ложек, особенно если в них очень много майонеза. Также, помимо стандартных новогодних блюд, диетолог рекомендует сделать салаты из овощей и зелени. Они более полезные и легкие, и их можно съесть в большем количестве.



Чтобы не сильно нагружать организм в праздники, диетолог предложила заменить некоторые ингредиенты в салатах на менее вредные или убрать некоторые составляющие. Например, не добавлять в "Селедку под шубой" картофель, а майонез заменить на йогурт или сметану. Кстати, картофель можно заменить на сельдерей или топинамбур, а из яиц взять только белок.





"То же самое и с "Оливье": вместо колбасы – нежирное мясо или куриная грудка, заправить нежирной сметаной или йогуртом", – посоветовала Елена Соломатина. Тогда салата можно будет съесть в большем количестве, так как в нем будет меньше жиров и соли.



Используя советы диетолога, можно сделать новогодний стол вкусным без последствий для здоровья. А любимая "Селедка под шубой" и "Оливье" заиграют новыми вкусами и станут изюминкой праздничного ужина.