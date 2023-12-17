Эксперт Казакова назвала самые модные цвета этой зимы

Каждый сезон модные дома задают новые тренды не только в моделях одежды, но и в ее оттенках. Цвет, как известно, очень сильно влияет на то, как смотрится та или иная вещь на вас. И, конечно же, не обязательно надевать на себя все, что вы видите на моделях, шагающих по мировым подиумам. Достаточно иметь в своем гардеробе одну или несколько деталей, которые отражают современные тенденции. Модная зима в этом сезоне предполагает несколько цветовых решений. Каких – рассказала эксперт по стилю Юлия Казакова эксклюзивно для "Клео.ру".





По словам эксперта, в тренде остается бордовый. Этот благородный оттенок стал самым популярным цветом на Неделях Мод 2023 года. Поэтому можно смело включить в свой гардероб элемент одежды винного оттенка.

Модная зима в сезоне 2023-2024 приветствует красный. Этот вызывающий на себя внимание цвет составляет активную конкуренцию бордовому, заявляет эксперт по стилю. Если вы не особенно любите красный, то можете использовать его эпизодически: аксессуар или любой другой незначительный элемент одежды подобного оттенка продемонстрирует вашу причастность к современным модным трендам.

Еще один модный цвет этой зимы – металлик. Можете смело покупать такую одежду на перспективу – тренд останется актуальным в будущем, как поясняет Юлия Казакова. Металлические ткани выходят за рамки вечеринок и новогодних корпоративов. Теперь одежда подобного вида будет становится все более актуальной.





Черный является законодателем моды и остается актуальным по сегодняшний день. Этот цвет строгий, элегантный, престижный. По словам эксперта, в черном вы всегда будет выглядеть дорого.

Чтобы модная зима не прошла мимо вас, обязательно прикупите в свой гардероб одежду серого цвета. Все его оттенки считаются базовыми и прекрасно сочетаются с другими цветами. Эксперт по стилю заявляет, что серый в этом году – новый черный.