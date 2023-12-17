Эксперты подсчитали, во сколько обойдется новогодний стол из "Иронии судьбы"

Ни одно новогоднее застолье у россиян не обходится без фильма "Ирония судьбы или С легким паром!". А что, если приготовить блюда, которые мы видим в фильме дома у Нади Шевелевой?

Стоимость праздничного стола, как в известном фильме Эльдара Рязанова, в 2023 году составит 8500 рублей. И наиболее дорогим деликатесом станет знаменитая заливная рыба. А вот яйца с майонезом – самое бюджетное блюдо из знаменитой картины. Это выяснилось в результате исследования для РИА Новости.





Чтобы его провести, эксперты ориентировались на данные со 100000 чеков магазинов из разных регионов России.

Например, полкилограмма говяжьего ростбифа обойдется чуть больше, чем в 800 рублей. В прошлом году цена на него в этот же период составляла 550 рублей. Колбаса тоже немного поднялась в цене. А вот цена на шпроты не изменилась, их средняя цена составляет около 200 рублей. Доступными для новогоднего стола фруктами стали апельсины, цена за килограмм – примерно 165 рублей.

В фильме на столе у главных героев фильма были коньяк, вино и шампанское. В этом году сильнее всего подорожало шампанское, бутылка сейчас стоит 720 рублей.

Новогодний стол, как в "Иронии судьбы или С легким паром!" может стать настоящей изюминкой всего праздника. Вы можете устроить костюмированную вечеринку с друзьями, став на один вечер Ипполитом, Надей и Женей Лукашиным и погрузиться в знакомую с детства новогоднюю атмосферу.