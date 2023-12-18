Ксения Бородина объявила об уходе из "Дома-2"

Телеведущая Ксения Бородина постоянно общается со своими подписчиками в формате "вопрос-ответ". На этот раз тема коснулась ее участия в реалити шоу "Дом-2", где Бородина много лет проработала в качестве ведущей проекта.

С 2004 года теледива вела известный проект на ТНТ. Однако в последнее время зрители заметили ее отсутствие в реалити, что и спровоцировало вопрос об участии Бородиной в проекте. Один из подписчиков звезды задал вопрос Ксении о ее участии в "Доме-2" сейчас. Ведущая ответила, что она покинула место ведущей многолетнего телешоу.

Бородина призналась, что решение уйти из "Дома-2" далось ей нелегко. Ведущая напомнила, что с нашумевшим реалити ее связывают 20 лет жизни. Она отметила, что участие в проекте для нее – это бесценный опыт, который теледива берет с собой в будущее. Однако в настоящем в качестве ведущей "Дома-2" она себя уже не видит. Бородина поблагодарила почти родное для нее шоу и уточнила, что пора двигаться дальше.

Ксения Бородина работала ведущей и в других телепроектах. В 2012-2013 гг. – на шоу "Перезагрузка" на ТНТ. В качестве соведущей Бородина отметилась на программе "Битва экстрасенсов". "Женский клуб" и "Последний герой" – еще два шоу, которые вела Ксения.



Ксения Бородина выступала на ТВ и как участница программ. В 2002-2005 – это "Окна" и "Девичьи слезы". С 2009 по 2013 – ток-шоу "Пусть говорят". В 2011 ведущая участвовала в телепроекте "Танцы со звездами" и "Жестокие игры".