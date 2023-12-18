3 фаворита Стивена Спилберга: кто стал любимчиком именитого режиссера

18 декабря легенда Голливуда режиссер Стивен Спилберг отмечает день рождения. Он снял самые кассовые фильмы в истории кинематографа. К ним относятся такие киноленты, как "Челюсти" (1975), "Парк юрского периода" (1993), "Список Шиндлера" (1993), "Война миров" (2005) и многие другие уже ставшие классикой мирового кино блокбастеры.

Режиссер также известен своим консервативным подходом к подбору актеров. Оказывается, у Стивена Спилберга есть свои любимчики. Редакция "Клео.ру" вспомнила несколько фаворитов режиссера.

Актер Том Хэнкс снялся в более чем пяти фильмах голливудского мэтра: "Спасти рядового Райана" (1998), "Поймай меня, если сможешь" (2002), "Терминал" (2004), "Шпионский мост" (2015), "Секретное досье" (2017). Том Хэнкс не только снимался в фильмах Стивена Спилберга. Актер и режиссер сотрудничали как продюсеры. Они вместе работали над мини-сериалом "Братья по оружию" (2011), "Тихий океан" (2010), "Властелины воздуха" (2022).





Роковой красавец Том Круз принял участие в двух фильмах Спилберга: "Особое мнение" (2002) и "Война миров" (2005). В первом из них актер играет капитана полиции, который в далеком 2054 году работает в подразделении профилактики преступлений и по ходу деятельности сталкивается как с происшествиями прошлого, так и будущего. Во второй фантастическом блокбастере Том Круз играет крановщика Рэя Ферриера, простая жизнь которого становится в эпицентр событий, связанных с захватом планеты Земля инопланетянами.





Актер Харрисон Форд сыграл в культовой франшизе Стивена Спилберга, в которую входят фильмы: "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008). Герой Харрисона Форда в поисках приключений колесит по миру, спасается от гангстеров и, конечно же, встречает самых роковых красоток. Каждый фильм трилогии получил признание зрителей и американской Киноакадемии.



