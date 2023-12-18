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Четверг 14 марта

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Пересматриваем любимое: 5 фильмов для новогоднего настроения

Пересматриваем любимое: 5 фильмов для новогоднего настроения

Как создать праздничное настроение? В этом помогут любимые фильмы с атмосферой Нового года и Рождества.

Предновогодняя пора – это не только шопинг, поиск подарков и подготовка к праздничному застолью. Это еще и время, когда хочется замедлиться в ожидании чуда. Атмосферу Нового года вы сможете ощутить еще больше, если устроите просмотр любимых фильмов, которые подарят вам прекрасное настроение и чувство приближающегося Рождества. Редакция "Клео.ру" подготовила для вас подборку. 

кадр из к/ф &#34;Гарри Поттер и философский камень&#34; (2001)

1. Гарри Поттер и Философский камень (2001)

Фильм режиссера Криса Коламбуса по одноименному роману Джоан Роулинг повествует об истории юного Гарри Поттера, который становится студентом школы чародейств и волшебства Хогвартс. Его родители погибли от рук темного волшебника Волан-де-Морта. Со злодеем мальчику придется столкнуться в одной из заключительных сцен фильма. А до этого он успеет найти настоящих друзей, узнать, что его родители оставили ему целое состояние и узнать тайну философского камня. Приключенческий фильм-фэнтези с кучей спецэффектов, потрясающей анимацией и атмосферой магии, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.


кадр из к/ф &#34;День сурка&#34; (1993)

2. День сурка (1993)

На первый взгляд фильм режиссера Гарольда Рамиса кажется незамысловатой комедией: парень по имени Фил Коннорс попадает в петлю времени и просыпается каждый раз 2 февраля – в День Сурка. Парадокс в том, что главный герой и так устал от ежедневной рабочей рутины на ТВ, а тут еще и дополнительная заезженная пластинка. Фил пытается выпутаться из это ситуации, но все тщетно. Сначала он пускается во все тяжкие. Но после знакомства с девушкой Ритой что-то внутри у него меняется. Главный герой начинает каждый день использовать для того, чтобы чему-то научиться и делать добро. В итоге в сердце неисправимого циника зарождается настоящее чувство. И лишь после этого он встречает вместе со своей возлюбленной 3 февраля.


кадр из к/ф &#34;Елки&#34; (2010)

3. Елки (2010)

Фильм Тимура Бекмамбетова стал хитом в российском кинопрокате. Кинолента повествует о нескольких необычных историях, которые случаются в разных городах России в канун Нового года 31 декабря. Каждая история по-своему сложна и непредсказуема. И только чудо может помочь в решении той или иной ситуации. А чудом оказывается та самая теория шести рукопожатий. По ходу фильма с героями происходят невероятные ситуации, которые меняют кардинально их жизнь.


кадр из к/ф &#34;Один дома&#34; (1991)

4. "Один дома" (1990)

Еще один фильм Криса Коламбуса, который стал культовой рождественской кинолентой. Семилетний мальчик Кевин МакКалистер загадывает желание остаться дома одному, потому что его коммуникация с семьей заходит в тупик: все считают его маленьким неумехой. В итоге, все происходит именно так, как пожелал Кевин: он остается один в большом доме, на который положили глаз местные воришки. Пареньку придется освоить нюансы шопинга, вкусить прелесть самостоятельной жизни и отстоять свой дом от посягательства преступников. Но в финале фильма малыш все же поймет, что ничего дороже семьи на свете нет. 

кадр из к/ф &#34;Дневник Бриджит Джонс&#34; (2001)

5. "Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Фильм режиссера Шэрона Магуайра по одноименной книге Хелен Филдинг рассказывает о жизни лондонской журналистки Бриджит, которая отчаянно пытается изменить свою жизнь перед Новым годом. Девушка мечтает встретить свою вторую половинку. Одна из попыток становится удачной. Прозрачная кофточка и короткая юбка делают свое дело: на крючок Бриджит цепляется ее начальник Даниел Кливер. Правда его намерения в отношение подчиненной, как выясняется позже, не самые серьезные. Бриджит узнает об измене Даниела. Вместе с этим параллельно разворачивается история странного знакомства Джонс со "скучным" адвокатом Марком Дарси, который в действительности оказывается человеком с большим сердцем.

18 декабря 2023, 18:19
Фото: Pixabay.com
Елена Беловицкая
Клео.ру✓ Надежный источник

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