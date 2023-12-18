Как подобрать идеальное каре по форме и длине: 4 лайфхака

В поисках идеальной прически многие женщины обращают внимание на каре – классический вариант, который никогда не выходит из моды. Определиться с такой стрижкой не всегда просто, чтобы помочь вам сделать правильный выбор, предлагаем вам 4 лайфхака, которые помогут достичь идеального результата.

УЧИТЫВАЙТЕ ФОРМУ ЛИЦА

Более четко обозначенные черты лица хорошо сочетаются с короткими и геометрическими формами каре, например, боб. Если у вас мягкие черты, вам будет идти длинное каре, которое создаст иллюзию овальной формы.

РЕШИТЕ, КАКУЮ ДЛИНУ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ

Стрижка каре может быть разной длины, начиная от уровня подбородка и заканчивая уровнем плеч. Если вы хотите, чтобы волосы выглядели более пышными, выберите более короткую длину. Если же вам важна текстура и объем, попробуйте каре с длиной до плеч или немного ниже.





ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СТРУКТУРУ ВОЛОС

Если у вас прямые и гладкие волосы, вам хорошо подойдет классическое каре с идеально ровной линией. Если же волосы имеют завитки или природную волнистость, возможно, стоит выбрать более размытое каре с плавными линиями.

УЧТИТЕ СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СТЕПЕНЬ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Если вам не хочется тратить много времени на укладку и следить за правильным положением волос каждый день, выбирайте каре, которое будет легко стилизовать. Если вы же полны энергии и готовы посвятить время сложной укладке, вы можете попробовать более сложные и нестандартные формы такой стрижки.

Выбор правильного каре может быть сложным заданием, но с помощью этих четырех лайфхаков вы сможете найти свою идеальную прическу. Помните, что профессиональная консультация стилиста всегда будет вам полезна, чтобы сделать правильный выбор стрижки и достичь желаемого результата.