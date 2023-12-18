Василиса Володина рассказала, в каком наряде встречать Новый год 2024

Перед каждый Новым годом мы задумываемся о том, как правильно встретить праздник, во что одеться и что приготовить. Мы ориентируемся на астрологические прогнозы, чтобы сделать будущий год удачным и счастливом. В новом интервью на канале FAMETIME астролог Василиса Володина поделилась тем, как звезды советуют встречать 2024 год.





“Это игра. Неважно, как и в чем вы встретите новый год”, – отметила астролог. Но василиса также добавила, что люди не любят однообразие, и им хочется какой-то игры. Это дает им ощущение, что можно легко изменить свою жизнь, просто накрасив яркую помаду или приготовив определенное блюдо. Именно поэтому они хотят встретить каждый Новый год по-особенному.

Василиса все-таки дала несколько советов по тому, как можно встретить Новый год, учитывая, что сейчас главенствует Марс. Поэтому актуальными для праздника будут кожа, металл, яркие провокационные образы, милитари. Женщины могут надевать красные платья, делать яркий макияж и не бояться удивлять своими образами. Что касается новогоднего меню, астролог отмечает, что на столе обязательно должно быть мясо и горячие блюда. Василиса посоветовала готовить блюда с говядиной и запастись красным вином для праздника. Все это соответствует энергетике Марса.



