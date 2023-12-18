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Четверг 14 марта

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Как выбрать образ на новый год: эффектные plus size наряды

Как выбрать образ на новый год: эффектные plus size наряды

Вместе с новогодними праздниками наступает время волшебства и сверкающих нарядов. Размер plus size – точно не повод отказываться от стильных и эффектных образов.

Мы поговорили с Александром Кузиковым, главным стилистом Shopping Live, и выяснили, как девушкам с соблазнительными формами создать трендовый образ в преддверии 2024 года.

Вечернее платье

Для торжества в ресторане на Новый год идеально подходит вечернее платье, которое создаст стройный и изысканный силуэт. Выбирайте платья с подчеркнутой талией, предпочтение отдавайте вертикальным линиям в дизайне – они визуально вытянут фигуру. Например, отличным решением станет однотонное платье на запах длины миди с крупными сверкающими серьгами и браслетом. Другой вариант – макси-платье А-силуэта с мелким анималистичным принтом, дополненное резинкой или поясом на талии. Не забудьте добавить к образу стильные серьги-кольца необычной текстуры и смело отправляйтесь покорять сердца.

Брючный костюм

Однотонный брючный костюм – это стильное и практичное решение для праздничного образа. Лучше выбирать именно варианты без лишнего декора – они смотрятся дороже и создают цветовую вертикаль, которая стройнит. Свободные брюки на высокой посадке умело скроют некоторые недостатки и придадут вам уверенности. Отдать предпочтение стоит укороченным или удлиненным пиджакам прямого кроя с со спущенной линией плеч. Это позволит не “рубить” фигуру по самой широкой линии – линии бедер. Дополните образ акцентной сумкой – она сделает наряд более индивидуальным и завершенным.

Коктейльное платье

На вечеринку с друзьями отлично подойдет коктейльное платье, если учитывать несколько правил. Избегайте горизонтальных линий и грамотно выбирайте принты, минимизируйте декор на бедрах, животе и груди. Лучше сделать выбор в пользу простоты и элегантности, например, надеть платье из плотного черного кружева с широкими рукавами. Добавить праздничности луку можно при помощи трендовых серег с жемчугом и тонкого позолоченного браслета. Еще один вариант – надеть платье-рубашку свободного фасона с отложным воротником, визуально сузить талию широким ремнем и добавить к образу несколько крупных асимметричных колец.

Юбка и блузка

Когда вас ждет уютное празднование в кругу семьи, важно выбрать наряд, который сочетает в себе комфорт и женственность. Идеальным вариантом будет сочетание юбки и блузки. Выбирайте комфортные ткани, которые не стесняют движений, и экспериментируйте с фактурой и цветами. Например, можно надеть атласную юбку черного цвета со стильным разрезом и свободную блузку с абстрактным принтом или в главных цветах наступающего года — зеленом, красном, золотом. Чтобы сделать образ еще более женственным, можно добавить ободок с жемчугом или бисером.

Трикотажный костюм

Если празднество планируется в загородном доме или на даче, основным критерием наряда становится удобство. Но это не значит, что нужно пожертвовать стилем и торжественным настроением: трикотажные костюмы помогут создать не только теплый и комфортный, но и модный аутфит. Выбирайте свободные фасоны, которые не стесняют движения и подчеркивают женственность силуэта. Можно сделать выбор в пользу брюк прямого кроя и рубашки в тонкую вертикальную полоску, которая сделает силуэт более собранным, или предпочесть более праздничный вариант из свитшота с кружевными рукавами и стразами в комплекте с брюками с блестящей вертикальной линией из кристаллов.

Секретный ингредиент

Чтобы в новогоднюю ночь выглядеть и чувствовать себя на все 100%, можно использовать утягивающее белье. Его выбор зависит от проблемных зон, которые хочется скорректировать, а также от выбора наряда. Например, для платья-футляра подойдет утягивающее платье-комбинация, которое поддерживает груди и делает силуэт более гармоничным. А если вы выбрали комплект из блузки свободного кроя и брюк или юбки, то можно остановиться на бесшовных шортиках, которые подтянут бедра и подчеркнут талию.

18 декабря 2023, 03:12
Фото: svetlanabar/Pixabay
Жанна Казанская
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