Постный пирог с капустой: рецепт на скорую руку

Как известно, в Рождественский пост нельзя употреблять пищу животного происхождения. К ней относятся молоко, яйца, мясо, молочные продукты, рыба. Если вы придерживаетесь постного меню, обратите внимание на этот очень простой рецепт пирога с капустой, подготовленный редакцией "Клео.ру". Он понравится всем.

Для приготовления постного пирога с капустой вам понадобится:

мука

теплая вода

пачка сухих дрожжей

соль, сахар

1 кг белокочанной капусты

2 луковицы

2-3 ст ложки растительного масла

зелень укропа





Если в вашей морозильной камере есть дрожжевое тесто, можно, конечно, взять его для пирога. Если нет, то готовим сначала тесто. В стакане теплой воды размешиваем две чайные ложки сахара, щепотку соли, две столовые ложки растительного масла и пачку сухих дрожжей. Накрываем неплотно стакан салфеткой и отправляемся делать начинку.



Шинкуем отдельно лук, капусту и зелень. На разогретую сковородку наливаем растительное масло и отправляем туда лук. После того, как он немного обжарится, насыпаем в сковородку капусту. Солим и закрываем крышкой.

Пока тушится капуста, замешиваем тесто для пирога. Насыпаем в чашку муку, делаем лунку и туда выливаем смесь с подошедшими дрожжами. Замешиваем не очень крутое тесто и откладываем его на 10-15 минут.

Капуста в это время уже приготовилась. Добавляем в нее укроп и еще три минуты томим овощи под крышкой. Затем отставляем, и даем остыть.





Тесто делим на две части. Раскатываем две пышки. Одну кладем на противень, смазанный маслом. Сверху – капусту. Накрываем овощи вторым слоем теста. Края теста хорошенько сцепляем. Ставим в разогретую духовку и выпекаем до готовности. Примерно через 25 минут ваш пирог готов! Приятного аппетита!