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Правда ли, что лазерная эпиляция вызывает рак: разговор с мастером женской красоты и врачом-онкологом

Правда ли, что лазерная эпиляция вызывает рак: разговор с мастером женской красоты и врачом-онкологом

Корреспондент "Клео.ру" выяснил, какие нюансы необходимо учесть перед такой процедурой. Разговор о нескромных вопросах с мастером лазерной эпиляции Анастасией Удовиной и врачом-онкологом Елизаветой Титовой.

Лазерная эпиляция стала незаменимой процедурой в бьюти-сфере, предоставляя возможность получить длительный эффект от удаления волос. Вопрос о связи между бьюти-процедурой и онкологией стал предметом обсуждения и сомнений среди пациентов. Для того чтобы разобраться в этом, мы решили провести разговор с ведущим мастером лазерной эпиляции и обратиться за консультацией к врачу-онкологу. 

В ходе беседы с мастером женской красоты мы узнали, есть ли у нее опыт столкновения с ситуациями, когда девушкам страшно приходить на эту процедуру впервые, так как они не знают, будет ли это больно и каков будет эффект? Анастасия Удовина рассказала, что такие ситуации в ее практике случаются часто: 

Конечно, такие девочки есть. Иногда нам страшно пробовать что-то новое. Перед процедурой мы проводим консультацию, которая включает в себя очень много моментов: мы отвечаем абсолютно на все вопросы клиента, подробно рассказываем о процессе процедуры, сообщаем о противопоказаниях, а также говорим о многообразии моделей аппарата. У каждого аппарата свой принцип работы, каждый ощущается по-разному, здесь главное давать обратную связь мастеру, потому что должно быть легкое покалывание и ощущения тепла, но не более. Эффект зависит от многих аспектов: цвет, структура волоса, фототип кожи, использование шугаринга ранее. Здесь мы рассказываем клиенту о результате каждому индивидуально, после беседы и осмотра волоска, – рассказывает Анастасия.  

Фото: YouTube / @estclinic-rzn

Анастасия Удовина терпеливо объяснила процесс лазерной эпиляции, начиная с того, как работает лазер и каким образом он разрушает волосковые фолликулы. Не обошлось без вопросов о продолжительности, эффективности и стоимости такой процедуры. 

Время зависит от зоны, которую хочет сделать клиент, это может быть маленькая зона, либо все тело. Изначально необходима обязательная консультация до 10 минут, затем процедура, которая может длиться от 10 минут до 1,5 часов. Стоимость зависит от зоны. В студиях часто есть акции и скидки, система лояльности, тем более для первичных клиентов. Поэтому попробовать на себе это "чудо" можно для любого кошелька. Результат, как я и говорила, зависит от многого: от самого волоса, а также от модели лазера. Быстрее всего уходит черный, забритый волос, в нем много меланина.  Главное, чтобы мастер донес до клиента, что после курса лазерной эпиляции периодически нужно будет делать поддерживающие процедуры, о которых также рассказывает специалист, – делится Анастасия Удовина. 

Фото: YouTube / @estclinic-rzn

Корреспондент "Клео.ру" уточнил, в чем преимущества лазерной эпиляции в сравнении с шугарингом, воском или другим типом удаления волос. А также попросил выделить плюсы и минусы такой бьюти-процедуры. 

Очень много преимуществ у лазера. Это легкая чувствительность при процедуре, не нужно отращивать длину, никаких вросших волос и следов после них, волос со временем становится тоньше и светлее, тем самым и продлевается время между процедурами. Что касается плюсов и минусов, то у каждого человека разный организм и болевой порог. Для кого-то новые ощущения могут показаться болезненными, важно говорить об этом мастеру сразу, он подберет для вас нужный параметр, чтобы все проходило комфортно. Результат мы с вами увидим не сразу, зависит все от лазера, в среднем это 7-14 дней, – рассказывает мастер лазерной эпиляции. 

Фото: YouTube / @estclinic-rzn

МИФ ИЛИ ПРАВДА: ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ ОНКОЛОГИЮ? 

В настоящее время не существует надежных научных доказательств, подтверждающих прямую связь между лазерной эпиляцией и развитием онкологических заболеваний. Различные исследования и медицинские организации не обнаружили риска развития рака от использования такой процедуры. 

Корреспондент "Клео.ру" поговорил с врачом-онкологом Елизаветой Титовой на эту тему. Вот, что ему удалось узнать: 

Длина луча рассчитана до проникновения к фолликуле волоса, луч рассеивается и не достает органов, лимфоузлов. Работа идет непосредственно с волосом и фолликулой. Поэтому переживать не стоит, можно спокойно проводить эту процедуру, она никак не вредит вашему здоровью. То, что лазерная эпиляция вызывает онкологию – миф, – рассказывает Елизавета Титова. 

Фото: YouTube / @estclinic-rzn

Таким образом, читатели издания "Клео.ру" получили представление о бьюти-процедуре, ее связи с онкологическими заболеваниями и необходимости консультации с врачом перед ее проведением. Безопасность и отношение к здоровью пациента являются приоритетом при проведении лазерной эпиляции, и рекомендуется получить грамотную консультацию от медицинских специалистов. 

18 декабря 2023, 13:39
Анастасия Удовина. Фото: соцсети / @na.udovina
Владимир Глазов
Клео.ру✓ Надежный источник

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