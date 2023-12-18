Новогоднее настроение на столе: рецепт салата с курицей и мандарином

В декабре повсюду чувствуется новогоднее настроение. И иногда хочется приготовить что-нибудь такое, что поддержит это ощущение. В этом вам может помочь рецепт салата с курицей и мандарином. Попробуйте новогоднее настроение на вкус.
Для приготовления салата вам понадобится:
- 250 гр копченой грудки
- 100 гр моркови по-корейски
- 2 шт мандаринов
- 3 вареных яйца
- 50 гр сыра
- майонез
Предварительно порежьте все ингредиенты кубиками. Сыр натрите на терке. Возьмите тарелку и круглую форму для того, чтобы в нее уложить ваш салатик. Первый слой – курица. Аккуратно насыпьте нарезанное мясо в форму. Затем полейте его майонезом и сверху добавьте второй слой – морковь по-корейски. На морковь уложите нарезанные мандарины. На фрукты полейте майонез, сверху добавьте яйца, и снова – слой майонеза. Заключительный этап – это равномерное распределение последнего слоя из сыра.
После этого ваш салат должен застыть в форме. Поставьте его на 2 часа в холодильник.
Через это время можно снять форму и наслаждаться вкусом новогоднего салата, предварительно украсив его зеленью или грецкими орехами (по вкусу). Забирайте рецепт себе в копилку и готовьте для любимых! Приятного аппетита!