Новогоднее настроение на столе: рецепт салата с курицей и мандарином

В декабре повсюду чувствуется новогоднее настроение. И иногда хочется приготовить что-нибудь такое, что поддержит это ощущение. В этом вам может помочь рецепт салата с курицей и мандарином. Попробуйте новогоднее настроение на вкус.

Для приготовления салата вам понадобится:

250 гр копченой грудки

100 гр моркови по-корейски

2 шт мандаринов

3 вареных яйца

50 гр сыра

майонез





Предварительно порежьте все ингредиенты кубиками. Сыр натрите на терке. Возьмите тарелку и круглую форму для того, чтобы в нее уложить ваш салатик. Первый слой – курица. Аккуратно насыпьте нарезанное мясо в форму. Затем полейте его майонезом и сверху добавьте второй слой – морковь по-корейски. На морковь уложите нарезанные мандарины. На фрукты полейте майонез, сверху добавьте яйца, и снова – слой майонеза. Заключительный этап – это равномерное распределение последнего слоя из сыра.

После этого ваш салат должен застыть в форме. Поставьте его на 2 часа в холодильник.





Через это время можно снять форму и наслаждаться вкусом новогоднего салата, предварительно украсив его зеленью или грецкими орехами (по вкусу). Забирайте рецепт себе в копилку и готовьте для любимых! Приятного аппетита!