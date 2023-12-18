Шарлотка без сахара и муки для стройной фигуры: простой рецепт

Найти альтернативу калорийному рецепту можно всегда. Главное – знать, где искать. Редакция "Клео.ру" предлагает вам попробовать простой рецепт шарлотки без сахара и муки. Этот диетический пирог, сдобренный корицей и мускатным орехом, подарит вам предновогоднее настроение. Для его приготовления вам понадобится:

4-5 яблок

2 яйца

50 гр сливочного масла

2 банана

300 гр овсяной муки

специи: корица и мускатный орех

щепотка соды









Чтобы приготовить шарлотку, для начала подготовьте все ингредиенты и включите духовой шкаф на режим 180 градусов. Начинаем готовить тесто. Растолките в чаше два банана, добавьте яйца, соду, масло и специи (по щепотке). Или можно все взбить в блендере. Консистенция смеси должна быть не очень жидкая, но должна переливаться из одной чаши в другую. Пусть тесто немого постоит, пока мы будем готовить яблоки.

Вымытые яблоки нарежьте половинками и выложите на противне по кругу, предварительно смазав его сливочным маслом. После этого аккуратно вылейте смесь на яблоки, и равномерно с помощью ножа или вилки выровняйте поверхность будущего пирога.





Поставьте противень в духовку и увеличьте температуру до 220 градусов. Ваша шарлотка будет готова через 20 минут. Предварительно попробуйте вилкой или зубочисткой готовность теста.

Остывший пирог выложите на блюдо или порежьте прямо на противне так, как вам нравится. Десерт можно подавать к столу. Попробуйте приготовить шарлотку по этому простому рецепту! Вкусно и полезно!