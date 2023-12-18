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Туфли на Новый год: 5 вариантов стильной и модной обуви на праздничный вечер

Туфли на Новый год: 5 вариантов стильной и модной обуви на праздничный вечер

На календаре остается все меньше и меньше дней до одного из самых главных праздников. Готовы ли вы к нему полностью?

Любимый многими Новый год не за горами. Пожалуй, все мы с нетерпением и приятным волнением ждем волшебства, чуда и ощущения сказки. И пока одни представительницы прекрасного пола уже составили образ мечты, другие, возможно, еще выбирают наряды и обувь для встречи Нового года.

Редакция "Клео.ру", словно крестная фея из мультфильма про Золушку, подготовила для любых читательниц подборку 5 вариантов стильной и модной обуви на праздничный вечер. Вперед за вдохновением!

Вариант №1. С металлическим сиянием

Беспроигрышный вариант для тех, кто на Новый год планирует сиять. Переливающиеся туфли цвета "металик" прекрасно сочетаются не только с яркими праздничными нарядами, но и с лаконичными и сдержанными платьями. Ко всему прочему, различные вариации этого оттенка сейчас в тренде. 

Кстати, не обязательно выбирать высоченные туфли на каблуках. Если вы не очень комфортно себя в них чувствуете, то присмотритесь к босоножкам, балеткам или лодочкам. В такой обуви вы точно сможете танцевать всю новогодню ночь. 

Вариант №2. Лакированные 

Любительницы ретро стиля ликуют – лакированная обувь снова в тренде. Данная модель в последнее время все чаще оказывается в гардеробе современных девушек, которые увлекаются модой. Такие туфли выглядят оригинально и не банально и легко способны сделать ваш образ более притягательным. Смело выбирайте как варианты на каблуке, так и на низкой подошве, например, лоферы. 

Фото: Pixabay.com

Вариант №3. Бархатные 

Если для встречи Нового года вы выбрали классическое платье без акцентов, то рекомендуем вам разбавить образ туфельками из бархата. Советуем отдавать предпочтение моделям, в которых вам будет комфортно провести праздник. К таким вариантам относятся классические лодочки, туфли с ремешком или небольшим каблуком.

Вариант №4. Со стразами и градиентом

Самый что ни на есть праздничный вариант. Если в Новый год вы планируете перевоплотиться в Золушку и сиять всю ночь, то советуем обратить внимание на туфли со стразами и легким градиентом. Такая модель обуви не оставит никого равнодушным. 

Кстати, данный вариант неплохо "дружит" с крупной бижутерией, например, с сережками и браслетом. Рекомендуем в качестве дополнительного аксессуара рассмотреть небольшую сумку клатч. 

Фото: Pixabay.com

Вариант №5. Перья и атлас

Многие представительницы прекрасного пола не представляют свою жизнь без перьев и бантов. Ну а мы с радостью сообщаем, что такие модели снова в тренде и, кажется, будут там еще долго. Правда, выбирая туфли с этими декоративными элементами следует не переборщить. 

Что же касается атласных моделей, то, выбирая новогодний наряд в более приглушенных тонах, вы рискуете стать королевой вечера. Атласные туфли всегда смотрятся очень необычно и элегантно. 

18 декабря 2023, 06:32
Фото: Pixabay.com
Ольга Андреева
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