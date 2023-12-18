СМИ сообщили о смерти "пухляша" из клипа группы Little Big

Танцор Дмитрий Красилов в одночасье проснулся звездой благодаря участию в съемках клипа на песню группы Little Big 'Uno' для "Евровидения-2020". Танцор с объемными формами покорил как россиян, так и поклонников иностранных песенного конкурса, который в итоге из-за пандемии так и не состоялся. Народ стал называть парня "пухляшом", при этом не вкладывая ничего негативного в это слово. Ласковое прозвище Дима принял не сопротивляясь.

Благодаря обрушившейся популярности Дмитрия Красилова стали приглашать в другие проекты. Он стал завсегдатаем светских тусовок, обрел новых друзей и, как поговаривали, покровителей. Но мало кто интересовался состоянием танцора. Как оказалось, у него были серьезные проблемы со здоровьем.

В понедельник, 18 декабря, СМИ сообщили о смерти "пухляша". 29-летнего Дмитрия Красилова обнаружили без признаков жизни в его квартире. По данным телеграм-канала "112", танцору стало плохо накануне, когда он находился на работе. В качестве предварительной причины смерти называют болезнь сердца.