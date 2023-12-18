"Фабрикант" Зацепин объяснил, как ему удается выглядеть подростком в 41

41-летний Антон Зацепин был самым ярким участников "Фабрики звезд-4". С тех пор прошло почти 20 лет, но музыкант совсем не изменился и кажется все тем же вечным красавцем-подростком. Как же ему это удается? Музыкант поделился секретом с женским журналом "Клео.ру".

"Я такой благодаря хорошим генам, наверное, – говорит певец. – Стараюсь всегда высыпаться, без фанатизма ем, люблю спорт. Ну и конституция у меня не склонна к полноте".

Но Антон Зацепин уверен: красивую оболочку он смог сохранить благодаря полному отказу от спиртного. "Я уже пять лет не пью алкоголь, – заверил он. – Просто понял, что до определенного возраста, пока ты не стал сильно меняться, надо много и часто пить. Потом доходишь до состояния, когда ты заспиртовался, забальзамировался, и затем резко бросаешь. И остаешься вечно молодым!".

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По словам певца, без рюмки ему было тяжело только в первый год. "Сегодня у меня какое-то отвращение к людям, которые через час-полтора употребления алкоголя становятся совершенно безумными, – признается трезвенник Антон Зацепин. – Вроде бы ты был с ними на одной волне. А потом раз – и большой каньон".