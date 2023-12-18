Истории женщин, которые открыли для себя работу онлайн

В современном мире все больше людей стремятся открыть для себя возможности заработка в Интернете. Это понятно – такой вид деятельности предлагает гибкий график, больше свободы и вариативность в выборе задач. Однако, как и в любой другой сфере, чтобы достичь успеха, необходимо преодолеть определенные преграды и научиться эффективно организовывать свою работу в онлайн-среде.

Корреспондент "Клео.ру" пообщался с женщинами, которые успешно освоили работу в Интернете. Рассказываем, как зарабатывают на фрилансе.

Первая история женщины, которая переехала с одного конца нашей необъятной страны на другой. Валентина открыла для себя SMM. Профессия SMM (Social Media Marketing) – это сфера деятельности, связанная с продвижением товаров, услуг, брендов и компаний в социальных сетях. SMM-специалисты являются виртуальными коммуникаторами и стратегами, чей главный инструмент – социальные платформы.



Я уехала из родного города, живу на Севере. Раньше я работала администратором в общепите, здесь же предлагают работу только поваром в столовой. Вместе с тем я ушла в декрет, но не могла просто сидеть дома и ничем не заниматься. Мне было скучно, и я решила отучиться на курсы SMM. Затем я получила первого клиента и очень обрадовалась! Честно, мой муж сначала не верил, что можно на этом зарабатывать. Мне больше нравится, что я сижу дома, мне не нужно в такую погоду куда-то уходить. Я все делаю из дома, сама диктую правила, как мне удобно работать. В общепите ты подстраиваешься под клиента, он всегда прав. Когда ты работаешь в сфере SMM, то клиент либо выбирает работать с тобой, либо нет. SMM – это как помощник, а не как наемный работник. Ключевые факторы почему ушла на фриланс – переезд в другой город, декрет. Почему полюбила это дело – свободный график, мобильность, работаешь на своих условиях, нет привязки к определенному месту, ну и то, что ты сама выбираешь с кем тебе работать, выбираешь проект, который больше по душе, – рассказывает Валентина.





Основная цель SMM – создание и поддержка положительного имиджа бренда, привлечение и удержание аудитории, а также увеличение продаж и популярности продукта или услуги. Для этого специалисты ориентируются на контент-стратегии, анализ аудитории, взаимодействие с подписчиками и конкурентным окружением.

Сегодня все большую популярность набирают онлайн-профессии, которые позволяют работать удаленно из любой точки мира. Следующая история женщины, которая проработала 24 года репетитором. Сейчас Юлия занимается тем же, но уже онлайн:

Я решила обучать детей онлайн, чтобы им было комфортнее заниматься. Такая учеба экономит время, затрачиваемое на дорогу, она более комфортнее для детей. Работа онлайн подходит для тех, кто умеет распределять собственное время. Огромный плюс в том, что можно работать независимо от местонахождения, – делится Юлия.





Умение эффективно организовывать свое время – одно из самых важных качеств, которое нужно развить для работы онлайн. Рекомендуется создать расписание, где будут отмечены часы работы, перерывы и время для отдыха. Также полезно использовать онлайн-инструменты для планирования и управления задачами, чтобы быть всегда в курсе своей работы.

Раньше, чтобы стать репетитором, нужно было искать учеников в своем городе, объявляться в школах, получать рекомендации от знакомых. С развитием интернета всё стало гораздо проще. Сейчас многие репетиторы предпочитают работать онлайн, ведь это предоставляет огромное количество преимуществ: от удаленки до получения качественного образования вне зависимости от территориального расположения, будь то на территории нашей страны или за рубежом.

Следующая истории женщины, которая всю свою сознательную жизнь проработала в офисе. В какой-то момент она поняла, что так больше продолжаться не может:

Я всегда была общительным человеком и имела множество идей, правда работала я офисным планктоном, на что уходили все мои силы. Я всегда сравнивала эту работу с "энергетическими вампирами", которые что-то забирают, но не отдают. В офисной среде я чувствовала себя подавленной и ограниченной. В какой-то момент я подумала: "пора", написала заявление и уволилась. С этого момента начался мой путь фриланса. Работа онлайн дала мне возможность раскрыть свой предпринимательский дух и стать блогером. Я создала свой собственный блог, в котором даю советы и делюсь своими знаниями в области предпринимательства. Сегодня я помогаю молодым бизнесменам реализовать свои идеи и достичь успеха в своих проектах, – рассказывает Юлия.





Эта история – пример успешной работы онлайн. Она показывает, что интернет предлагает огромные возможности для самореализации. Для некоторых женщин это новый способ найти баланс между работой и семейной жизнью, как показывает история Валентины, а для других – путь к своим творческим и предпринимательским возможностям, как, например, рассказ Юлии.

Следующая история оставила неизгладимый след в сердцах редакции. Анна всегда мечтала открыть свой ресторан, рассказываем о ее пути к успеху:

Сколько себя помню была поварихой. Была у меня мечта – открыть свой ресторан, одна беда – денег не хватало, чтобы осуществить желаемое. Тогда я решила использовать интернет как платформу для своей работы. Я начала создавать кулинарные видеоуроки, которые стали пользоваться большой популярностью. В этом году моя мечта осуществилась! Я открыла свой ресторан русской кухни. Я не могла подумать, что могу заниматься любимым делом и зарабатывать деньги онлайн, а уж тем более осуществить давнюю мечту, – делится Анна.





Это всего лишь несколько историй женщин, которые открыли для себя возможности заработка в интернете. Для многих из них онлайн-деятельность стала способом избавиться от финансовой зависимости, реализовать творческий потенциал и удовлетворить собственные амбиции. Интернет предлагает огромное количество возможностей для саморазвития и заработка, оставаясь при этом удобным и доступным вариантом для женщин, которые предпочитают работу из дома.