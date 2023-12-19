Гороскоп для Стрельцов: подробная характеристика знака зодиака

Стрелец – знак зодиака, окутанный тайной. Его представители обладают рядом исключительных особенностей, среди которых: особый интерес к философии и разнообразным духовным дисциплинам и практикам. Люди, рожденные под рассматриваемым знаком, являются личностями одухотворенными, занимаются саморазвитием и постоянно повышают свой внутренний уровень.

Астролог Ирина Орлова считает, что Стрельцы – самые благородные из всех представителей стихии огня.



Уникальность и неповторимость рожденных под этим знаком заключается в необыкновенной настойчивости и целеустремленности. Жизнь рожденных под этим знаком зодиака складывается из постоянной постановки целей. Выбрав бескорыстный и достойный путь для их достижения, Стрельцы добиваются больших успехов, порой даже жертвуя собой ради других. Астролог Ирина Орлова называет представителей этого знака зодиака людьми крайне оптимистичными и добродушными. Эксперт по звездам считает, что рожденные в период с 23 ноября по 22 декабря по своей натуре очень решительны, категоричны и порой даже импульсивны.

Стрельцы хоть и умеют отлично коммуницировать с людьми, однако чаще всего остаются при своем мнении. Представители этого знака зодиака любят давать непрошенные советы, и со стороны может казаться, что таким образом они навязывают собеседнику свое истинно верное мнение. Однако астролог считает, что рожденные под рассматриваемым знаком чаще всего делают это из добрых побуждений. Огненные личности порой слишком прямолинейны и могут демонстрировать безразличие, что нередко обижает окружающих людей. Эксперт по звездам считает, что это происходит потому, что они не любят показывать свою слабость.

Сами Стрельцы обладают пытливым умом, не переносят лукавство, и обмануть их практически невозможно. Одна из главных жизненных задач представителей этого знака – соблюдение равновесия между духовными и материальными вещами.

Астролог Ирина Орлова назвала и удачные профессии для представителей этого знака зодиака. Эксперт отметила, что Стрельцы чаще всего выбирают сферу деятельности, которая так или иначе связана с наставничеством и обучением. Помимо прочего, рожденных в период с 23 ноября по 22 декабря могут заинтересовать военное дело, экстремальные виды спорта, право и закон, сферы, связанные с финансами, духовность и религия, а также профессии, которые пересекаются с путешествиями.

Из вероятных заболеваний Стрельцов астролог перечисляет следующие: расстройства, связанные с нервной системой, ревматизм, проблемы с венами, травмирование бедер, алопеция, заболевания печени и легких, лишний вес и нарушения гормональной работы организма. У представителей этого знака зодиака также могут быть проблемы с зубами, шейным отделом позвоночника и областью лица и шеи.

Прочие характеристики Стрельцов:

Символ – лучник;

Планета – Юпитер;

Благоприятные дни недели – четверг и воскресенье;

Счастливые числа – 1,3 и 9;

Камни – благородный сапфир, полудрагоценный топаз, порода циркон или турмалин (в желтом оттенке);

Удачные цвета – бежевый (песочный и кремовый), белый, ярко-оранжевый, изумрудный и голубой;

Совместимость с другими знаками зодиака – Рак, Весы и Рыбы.