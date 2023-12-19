Итоги года в соцсетях: что скрывается за трендом?

Модный тренд по подведению итогов года захватывает новые территории в интернет-пространстве: с каждым годом становится все больше успешных и реализованных людей, которые "успели все" за прошедшие 12 месяцев. Так, по крайней мере, сообщают нам соцсети. Но не все считают, что нужно публично вещать о своих успехах перед Новым годом. Так что же это за тренд? Необходимость, продиктованная всеобщим уходом народонаселения в виртуальную реальность, или иллюзия, за которой скрывается нечто на первый взгляд неочевидное? Редакция "Клео.ру" попробовала разобраться.

В чем, как вы думаете, мотив написания подобных постов в соцсетях? Ведь говорить о своих достижениях означает намеренно выставлять напоказ то, что человек считает важным для себя. Или пытается сделать таковым? Если верно последнее, то, скорее всего, один из главных мотивов написания итогов года – это самореклама. Для блогеров, которые занимаются продажами очень важно заявлять о своей ценности, поэтому такие посты для них очевидная необходимость.





А если у пользователи Сети некоммерческий блог? Тогда можно предположить, что речь идет о самооценке. Ведь лайки и комментарии к посту – это некоторая порция одобрения, в которой у человека, возможно, есть потребность. Люди с заниженной самооценкой очень нуждаются в постоянном одобрении и зависят, к сожалению, от мнения публики. Поэтому им важно быть хорошими, результативными людьми в глазах окружающих. И такого рода публикации перед Новым годом играют на руку их неокрепшей самооценке. Так человек через других людей осознает свою ценность. Хотя этот подход вызывает много вопросов о внутренней опоре человека на самого себя.

Когда вы делитесь своими сокровенными мыслями и итогами прошедшего года, не забывайте, что это может иметь некоторые последствия для вас. О каких минусах может идти речь?





Нарушение приватности

Сообщая информацию личного характера, вы рискуете ее безопасностью. Это может сыграть на руку манипуляторам. Также ваши данные могут быть несанкционировано использованы другими пользователями Сети.

Сравнение с другими

Тот, кто пишет итоги года, несомненно, читает подобные посты у других. Так или иначе, вы приходите к сравнению. Может закрасться мысль, что у кого-то итоги лучше, краше, эффектнее... Ну и так далее. Сравнение – опасная игра для психики.

Сторонняя реклама

Сейчас алгоритмы интернета и поисковиков устроены так, что стоит один раз заявить о своих предпочтениях, как вам тут ж поспешат навязать рекламу об услугах подобного рода. Поэтому не стоит говорить обо всем.

Иллюзия жизни

Публикуя красивую картинку, не забывайте, что именно так вас будут воспринимать окружающие. А что стоит за этим? Сильное давление созданного образа на реальную жизнь. Вы сможете его оправдать?

Психологическая уязвимость

Если вы открыто делитесь своими чувствами, то будьте готовы к критике и нападкам со стороны. Всегда найдется ложка дегтя в бочке меда.

При этом, у такой публикации перед Новым годом есть свои плюсы. Какие, например?





Саморефлексия

С помощью такого "сжатого конспекта" прожитого года вы увидите, как смогли вырасти за год, учесть все ошибки и осознать свой опыт.

Мотивация

Способность достигать определенных успехов помогает выработать самоуважение и помочь другим людям поверить в себя. Главное, чтобы оценка не граничила с необоснованной похвалой. Иначе, вам просто будут завидовать.

Электронный альбом

В наши дни уже почти никто не печатает фотографии и не пишет дневники. Для чего, если есть интернет, который помнит все.

Общность по интересам

Когда люди делятся чем-то близким и похожим, они начинают больше понимать другу друга и ценить. Это создает поддержку со стороны и чувство единения с друзьями и близкими по духу людей.

А вы уже написали пост по подведению итогов года? Или решили не делать этого?