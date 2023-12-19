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Как определить обезвоживание и почему это актуально даже зимой

Как определить обезвоживание и почему это актуально даже зимой

Летом мы стараемся пить как можно больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание. А вот зимой уделяем этому не так много внимания, верно? И очень зря.

О причинах и симптомах, которые нельзя пропускать, редакции Клео.ру рассказала эксперт-биохимик компании БАРЬЕР Мария Кулешова. 

Внесезонная проблема

Вода поступает в наш организм из еды и напитков, а выходит с потом, слюной и мочой. Этот обмен – важная часть нормального функционирования всех органов и тканей. Поэтому когда процесс вдруг нарушается, происходит обезвоживание. 

Обезвоживанием называют острую нехватку жидкости, которая, в зависимости от степени, может не только ухудшать самочувствие здесь и сейчас, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем.

Но откуда берется зимнее обезвоживание? Летом мы больше двигаемся, на улице жара, в таких условиях необходимо потреблять много воды. В холодное же время года все не так очевидно. И как раз этим зимнее обезвоживание коварно – мы его почти не замечаем.

Но вот что происходит:

  • Реакция организма на жажду снижается. Человек по привычке везде берет с собой бутылку с водой, но если в теплую погоду она быстро опустошается, то в холода может быть сложно избавиться даже от половины в течение дня.
  • Сухой воздух в помещении – спасибо центральному отоплению и обогревателям – увеличивает потерю воды через кожу. В то же время морозная и ветреная погода на улице приводит к тому, что мы теряем больше воды с дыханием. 
  • Зимой мы носим более теплую одежду: используем принцип многослойности, чтобы не замерзнуть даже в метель. Это приводит к увеличению выработки пота, равно как и перемещение с холодной улицы в теплые магазины без возможности сразу раздеться.


Как понять, что это обезвоживание

Жажда – понятный, но далеко не единственный симптом обезвоживания, на который стоит ориентироваться. Многие люди не чувствуют жажды до тех пор, пока уже не обезвожены, поэтому крайне важно знать другие признаки, которыми состояние может сопровождаться. 

У детей это:

  • сухость во рту;
  • отсутствие мочеиспускание в течение 3-х часов;
  • "бесслезный" плач;
  • запавшие щеки;
  • вялость;
  • отказ от игр и любой другой активности.


У взрослых это:

  • сильная жажда;
  • менее частое, чем обычно, мочеиспускание;
  • моча темного цвета;
  • головокружение;
  • "мушки" перед глазами;
  • сложности с концентрацией;
  • усталость.


Чтобы предупредить обезвоживание зимой, важно пить достаточно воды. Нормы могут отличаться в зависимости от пола и возраста, массы тела и особенностей образа жизни. Ориентируйтесь на рекомендации ВОЗ: не менее 3,7 литров воды в день для мужчин и не менее 2,7 литров воды в день для женщин. В это количество, напомним, входит не только чистая вода и даже не только напитки, но также супы, каши, молочные продукты, богатые водой овощи и фрукты. 

А чтобы быть уверенными в том, что вы пьете качественную и действительно полезную воду, не забывайте о фильтрации. Для этого можно использовать фильтры-кувшины или подумать об установке домашней осмотической системы.


19 декабря 2023, 06:11
Фото: PublicDomainPictures/Pixabay
Жанна Казанская
Клео.ру✓ Надежный источник

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