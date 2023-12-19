В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мандарины

Мандарин – самый что ни на есть новогодний фрукт. В декабре он пользуется большим спросом. При этом, на рынках и в магазинах не весь товар может похвастаться отменным качеством. И это вполне объяснимо: экзотическое лакомство едет в Россию из далеких южных стран и регионов. Возможные издержки при транспортировке и хранении могут навредить целостности мандаринов и их качеству. Как выбрать фрукт, который порадует своим вкусом?

Роскачество рекомендует не обращать внимание на яркость цвета кожуры плодов и наличие зеленых листьев и веточек. Это далеко не гарантия того, что мандарин окажется спелым и вкусным.





Ориентироваться лучше вот на что:

на ровность кожицы и отсутствие пятен, повреждений;

на упругость плода: если его немного сжать, через время он должен восстановить исходную форму;

на отсутствие плесени;

на отсутствие излишней пухлости плода (это может говорить о том, что мандарин перезрел).





В Роскачестве уточнили, что покупать мандарины лучше на развес или в такой упаковке, где вы сможете увидеть состояние каждого фрукта. Также будьте внимательны к наличию различных "украшений". Если на мандаринах много веток или листьев, это может быть маркетинговой уловкой для покупателя: за красотой иногда скрывается некачественный продукт.