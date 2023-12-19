Побывавшая в коме Мадонна рассказала о тяжелой болезни

65-летняя звезда мировой поп-сцены поведала о том, что ей пришлось пережить летом. На своей странице в соцсети Мадонна поделилась откровенной информацией: оказывается, в июне 2023-го певица чуть не умерла. Что случилось?

Как рассказывает поп-дива, у нее была диагностирована бактериальная инфекция. После этого у певицы начала развиваться почечная недостаточность. Наряду с этим возникли и проблемы с органами верхних дыхательных путей: легкие были поражены.

Мадонна уточнила, что в больницу ее доставили в бессознательном состоянии. Некая женщина по имени Шавон обнаружила певицу в ванной и сообщила в экстренную службу. По словам звезды, она помнит только момент падения в обморок и больничную палату, в которую ее доставили.

Селебрити ввели в состояние искусственной комы. Двое суток она пролежала без сознания.

Мадонну поддерживали ее близкие и друзья. Их присутствие, по словам певицы, помогло ей встать на ноги. Одним из тех, кто помог ей вернуться к жизни, был ее учитель кабаллы. Как заявляет селебрити, этот человек постоянно держал ее за руку и просил сжать ладонь.

Также рядом с Мадонной были ее дети. Их нахождение рядом дало ей силы и веру в выздоровление, как сообщила она своим подписчикам в Сети. У поп-дивы пятеро детей: двое родных и трое приемных.