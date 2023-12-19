Необычные салаты с курицей для новогоднего стола: лучшие рецепты

Салаты – главное украшение новогоднего ужина. Их готовят всей семьей за просмотром любимых советских фильмов, это целая традиция. И если “Селедка под шубой” и “Оливье” – уже классика, то необычные салаты с копченой курицей могут стать настоящей изюминкой вашего праздника.





Салат с копченой курицей, грецкими орехами и ананасом. Простое блюдо, которое впечатлит своим ярким вкусом. В составе: копченая курица, грецкие орехи, консервированный ананас, сыр, чеснок, майонез и сметана. Салат из копченой курицы, сухариков и фасоли. Очень сытный и вкусный, он точно придется по вкусу всем гостям. В составе: копченая курица, помидоры, консервированная фасоль, сухарики, майонез. Салат из копченой курицы, свеклы и грецких орехов. Он может стать главным конкурентом “Селедки под шубой” на праздничном столе. В составе: яйца, морковь, свекла, сыр, копченая курица, чеснок, майонез, грецкие орехи.

Приготовив на Новый год салаты по этим рецептам, вы сможете добавить новые яркие вкусы а праздник и удивить близких. Эти блюда станут особенным угощением и добавят изюминку в праздничный ужин. Не бойтесь экспериментировать с блюдами для новогоднего стола и не забывайте о том, что в Новый год можно пробовать что-то новое и необычное.







