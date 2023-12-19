Володина рассказала, какой знак зодиака ждут новые проекты в 2024 году

Астрология с каждым годом привлекает к себе все больше внимания. Многие люди ждут прогнозов на будущий год, чтобы знать, к чему готовиться. Василиса Володина в интервью Лауре Джунгелии поделилась прогнозами для каждого астрологического знака.





Телеведущая и астролог Василиса Володина уже много лет занимается изучением знаков зодиака. Она, как никто другой, знает, какой год предстоит для каждого из них. По ее мнению, 2024 год станет для России временем великих изменений. К 2025 году в нашей стране начнется совершенно новый этап.





Также Василиса отметила, что сложно дать точный прогноз развитию мировых процессов, потому что в этом нет конкретики. Но тенденция идет к тому, что в ближайшие десятилетия власть и контроль будут сосредоточены в сети интернет.

Но популярный астролог дала рекомендации на будущий год и для каждого знака зодиака. Одним она посоветовала найти своих людей и единомышленников, другим – заняться монетизацией своего дела. Для кого-то год будет настоящим испытанием и проверкой на прочность, а кто-то увидит новые горизонты. Так, например, Василиса Володина отметила, что наступающий 2024 год будет очень успешным для близнецов. Их ждут новые проекты и смена мировоззрения.