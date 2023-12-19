Сексолог Свиридова назвала факторы, которые могут испортить ощущения от близости

Интимные отношения могут стать фейерверком впечатлений для обоих партнеров, если подходить к процессу ответственно. Качественный секс – это не только понимание желаний друг друга и взаимное удовольствие, но и сведение на нет того, что может помешать этому. Сексолог Ольга Свиридова назвала факторы, которые могут испортить ощущения от интимной близости.

Физические нагрузки

Эксперт предупреждает, что, если вы планируете близость, то постарайтесь минимизировать физические нагрузки, потому что совмещать спорт и секс – тяжелое испытание для организма Если потренироваться в спортзале и добавить вечером огоньку в спальне, то утром можно попросту не встать с кровати.





Алкогольные напитки



Пара бокалов вина, конечно, делу не помешает. Однако злоупотреблять крепкими напитками не стоит, заявляет сексолог. Во-первых, это снижает качество тактильных ощущений, а, во-вторых, может снизить чувство безопасности. А это, в свою очередь, может спровоцировать контакты с малознакомыми людьми.

Обезвоживание

По словам сексолога, нужно соблюдать водный режим, чтобы организм был в тонусе для занятий сексом. Это не значит. что нужно пить много воды накануне, нет. Просто ежедневно пейте свою норму: она может колебаться от литра до двух в зависимости от потребностей организма.

Отсутствие сна

Качественный сон равно качественный секс. Эксперт утверждает, что из-за недосыпа может снизиться либидо, и у вас не будет никакого желания уделять время интимной близости.