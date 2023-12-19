Тактильный голод как причина психологических проблем

Тактильный голод – это состояние, которое возникает у человека из-за недостатка физического контакта с другими людьми. Он может привести к ряду психологических проблем и отрицательно сказаться на эмоциональном благополучии индивида. В этой статье, подготовленной редакцией "Клео.ру", мы рассмотрим, как тактильный голод может стать причиной психологических трудностей и как с ним бороться.

Причины тактильного голода

Тактильный голод может возникнуть по различным причинам:

Одиночество или социальная изоляция.

Длительное отсутствие партнера или близких отношений.

Работа в условиях, исключающих физический контакт.

Пандемии и социальные ограничения, например, во время COVID-19.

Личные предпочтения или психологические барьеры, которые мешают человеку искать или получать физический контакт.









Психологические последствия тактильного голода

Увеличение стресса и тревожности. Отсутствие физического контакта может усилить ощущение стресса и тревожности. Объятия и прикосновения высвобождают окситоцин – гормон, который помогает снижать уровень кортизола (гормона стресса) и вызывает чувство спокойствия и безопасности.

Депрессия. Тактильный голод может способствовать развитию депрессивных состояний. Физический контакт играет важную роль в формировании эмоциональной связи между людьми, и его отсутствие может привести к чувству одиночества и изоляции.

Снижение самооценки. Недостаток прикосновений может заставить человека чувствовать себя нежеланным или отвергнутым, что негативно сказывается на самооценке и самоуважении.

Проблемы со сном. Физический контакт, особенно обнимания и прикосновения перед сном, может улучшить качество сна. Тактильный голод же может привести к бессоннице или нарушениям сна.

Трудности в межличностных отношениях. Человек, испытывающий тактильный голод, может стать более замкнутым или, наоборот, чрезмерно искать физический контакт, что может затруднять построение здоровых отношений.





Способы преодоления тактильного голода

Самомассаж и самообъятия. Регулярный самомассаж или обнимание себя может частично компенсировать недостаток физического контакта.

Домашние животные. Общение и прикосновения к домашним животным могут значительно уменьшить ощущение тактильного голода.

Спорт и физические упражнения. Занятия спортом и физическими упражнениями помогают выработке эндорфинов и могут улучшить эмоциональное состояние.

Поиск социальной поддержки. Присоединение к социальным группам или клубам по интересам может помочь восстановить физический контакт с другими людьми.

Профессиональная помощь. Если тактильный голод вызывает серьезные психологические проблемы, следует обратиться за помощью к психотерапевту.

Тактильный голод – это реальная проблема, которая может серьезно повлиять на психологическое здоровье человека. Важно осознавать его последствия и находить способы его преодоления для поддержания эмоционального благополучия.