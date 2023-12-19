Восстановление волос: как справиться с выпадением, загрязнением и статикой зимой

В холодную пору многие представительницы прекрасного пола жалуются на выпадение волос, слишком быстрое их загрязнение, а также на эффект электризации после снятия шапки. Журналисты издания "WomanHit" нашли способы, как избежать неприятные последствия, а также дали рекомендации по поддержанию здоровья вашей шевелюры в суровое время года.

Проблема №1 – выпадение волос

Зимой особенно остро стоит проблема выпадения волос. И на то есть ряд причин. Во-первых, в холодное время года коже головы не хватает витаминов, солнца и теплого воздуха. Во-вторых, из-за термоприборов волосы заметно теряют силу, а масла в огонь подливает горячая вода, в которой женщины часто моют голову, параллельно пытаясь согреться.

С выпадением волос сталкиваются и те, кто решил зимой и вовсе отказаться от шапки. Из-за холодного ветра и стужи сосуды значительно сужаются, и микроциркуляция в коже замедляется. Все это приводит к тому, что локоны становятся ломкими и медленнее растут.

Решение

Для начала вам стоит выбрать правильную температуру воды, отказаться от фена и не тереть мокрые пряди полотенцем. Дело в том, что влажные волосы очень ранимы, и их легко можно обломать и испортить. Рекомендуется приобрести специальный тюрбан из микрофибры. Он отлично впитает влагу и не пересушит волосы.

Также отдавайте предпочтение шампуням и бальзамам с кератином (белок, имеющий повышенную механическую прочность). Они отлично справляются с заполнением пустот и, ко всему прочему, выравнивают кутикулы. Также обратите внимание на содержащие кератин средства для укладки и спреи.





Проблема №2 – слишком быстрое загрязнение

Женщины, у которых кожа головы является и без того жирной, особенно остро переживают зиму. А если сюда добавить еще и шапку, то из-за тепла сальные железы начинают работать еще активнее. Также к причинам быстрого загрязнения волос относится слишком высокая температура воды. Представительницам прекрасного пола советуют воздержаться от такого агрессивного термовоздействия на волосы и по возможности отказаться от горячих укладок стайлерами.

Решение

Издание WomanHit советует женщинам мыть голову водой исключительно комнатной температуры. Также следует смывать бальзам-кондиционер под слегка прохладной струей. Что касается шампуней, то отдавайте предпочтение тем, которые нормализуют работу сальных желез. Обратите внимание на состав: в косметическом продукте должны быть глина, экстракт чайного дерева и фруктовые кислоты. Чтобы не пересушить волосы, рекомендуется использовать их не более двух раз в неделю.





Проблема №3 – эффект электризации (статики)

С этой неприятностью, пожалуй, знакомы многие. Провоцировать возникновение статики могут как шапка, так и расческа. Плюс, не очень благоприятно на эффект электризации влияет и скачок температуры. С холодной улицы мы перемещаемся в слишком отапливаемое помещение, а после – наоборот. Эти обстоятельства вытягивают из волос все жизненные силы.

Решение

Для начала следует восстановить баланс кожи головы. В издании рекомендуют использовать шампуни без содержания сульфатов. В составе обязательно должны быть гиалуроновые кислоты и масла. Также от эффекта электризации применяют увлажняющие кондиционеры, которые не нужно смывать, флюиды и различные спреи для волос.